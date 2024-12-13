Criador de Vídeos de Relatório: Crie Resumos Visuais Envolventes

Crie resumos visuais envolventes a partir de dados complexos sem esforço usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.

Crie um vídeo de reportagem de 45 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas, destacando tendências do setor ou atualizações do mercado local. Utilize os avatares de IA da HeyGen para entregar o conteúdo com um tom profissional e autoritário, complementado por visuais claros e narração concisa, estabelecendo sua marca como um criador confiável de vídeos de notícias.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Elabore um vídeo de relatório de políticas de 60 segundos direcionado a funcionários do governo e principais partes interessadas, com o objetivo de simplificar dados complexos sobre uma nova regulamentação. Empregue a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar documentos de políticas detalhados em um resumo visual envolvente, apresentando visuais limpos em estilo infográfico e uma narração calma e informativa para garantir máxima clareza e impacto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos de resumo de notícias de última hora para seguidores de redes sociais, destacando os momentos-chave e a empolgação de uma recente reunião comunitária ou lançamento de produto. Aproveite os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar uma edição dinâmica e acelerada, acompanhada de música de fundo animada e cortes rápidos, garantindo que seu público esteja cativado e informado.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma atualização urgente de 15 segundos de notícias de última hora para espectadores online, disseminando rapidamente informações críticas sobre uma emergência local ou desenvolvimento inesperado. Utilize a geração de Narração da HeyGen para uma voz forte e clara e adicione Legendas para acessibilidade, garantindo um estilo de apresentação direto e urgente com texto proeminente na tela para transmitir efetivamente as manchetes essenciais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório Principal

Transforme dados complexos e insights em relatórios de vídeo envolventes e profissionais com eficiência impulsionada por IA e ferramentas personalizáveis.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Relatório
Comece colando seu roteiro de relatório ou principais descobertas na plataforma. Nosso poderoso recurso de texto para vídeo converterá instantaneamente seu conteúdo em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para apresentar seu relatório e selecione um modelo ou cena apropriada para visualizar seus dados de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize Visuais e Vozes
Enriqueça seu vídeo com visualizações de dados envolventes, música de fundo e uma seleção de vozes profissionais usando nossa ferramenta de geração de narração.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Relatório
Revise seu vídeo, faça quaisquer edições finais usando nossas ferramentas intuitivas de edição de vídeo com IA e, em seguida, gere seu vídeo de relatório de alta qualidade, pronto para exportação e distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna e o Treinamento

.

Produza relatórios de vídeo dinâmicos e módulos de treinamento, melhorando a compreensão e o engajamento dos funcionários com informações-chave.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de notícias de IA e criador de vídeos de relatório?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de notícias e relatórios transformando texto em visuais envolventes com avatares de IA profissionais. Ela oferece um motor criativo abrangente, permitindo que os usuários produzam conteúdo de alta qualidade de forma eficiente como um criador de vídeos de relatório.

Que tipo de avatares de IA profissionais posso usar para meus vídeos de notícias com a HeyGen?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA profissionais que podem servir como âncoras de notícias de IA envolventes para seus relatórios. Esses avatares dão vida aos seus roteiros de texto para vídeo, garantindo uma apresentação polida e credível para seu conteúdo de notícias.

A HeyGen pode simplificar dados complexos e criar visualizações de dados atraentes para relatórios?

Absolutamente. A HeyGen permite que os usuários simplifiquem facilmente dados complexos integrando visualizações de dados e animações de texto dinâmicas diretamente em seus relatórios de vídeo. Esse recurso ajuda as partes interessadas a compreenderem rapidamente as informações por meio de resumos visuais envolventes.

A HeyGen oferece modelos de vídeo para acelerar a produção de vídeos de notícias?

Sim, a HeyGen apresenta uma ampla gama de modelos de vídeo e um motor criativo projetado para acelerar seu processo de criação de vídeos de notícias. Esses modelos fornecem um ponto de partida perfeito para criar atualizações de notícias de última hora ou vídeos de relatórios de políticas detalhados de forma eficiente.

