Crie um vídeo instrucional conciso de 45 segundos destinado a novos funcionários, focando em Procedimentos Essenciais de Manuseio de Produtos Químicos e segurança geral no local de trabalho. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, usando gráficos animados claros e texto profissional na tela, acompanhado por uma narração calma e informativa gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen para garantir qualidade de áudio consistente.

