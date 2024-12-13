Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de comida com IA. Você pode aproveitar nossa tecnologia de texto para vídeo para roteirizar conteúdo preciso, utilizar modelos de vídeo personalizáveis e até empregar avatares de chef com IA para criar narrativas visuais únicas e personalizadas que se alinham perfeitamente com sua visão.