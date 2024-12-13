Criador de Vídeos com Gráficos: Gráficos Animados e Dados Fáceis

Produza vídeos profissionais com gráficos online usando ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, tornando a visualização de dados simples e eficaz.

Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing de mídias sociais, apresentando gráficos animados vibrantes que cativam instantaneamente. Use uma trilha sonora energética e animada para destacar como é fácil transformar dados brutos em visuais atraentes usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen. O estilo visual deve ser moderno e chamativo, perfeito para consumo rápido em plataformas sociais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos destinado a analistas de negócios e consultores, mostrando técnicas sofisticadas de visualização de dados. O estilo visual deve ser limpo e informativo, com foco em clareza e apresentação impactante, complementado por uma geração de Narração autoritária. Ilustre como conjuntos de dados complexos podem ser destilados em gráficos facilmente compreensíveis, capacitando uma melhor tomada de decisão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo cativante de 60 segundos para educadores e criadores de cursos online, demonstrando a evolução de uma tendência usando uma emocionante Corrida de gráfico de barras. Empregue um estilo visual envolvente e educacional com um tom amigável, garantindo acessibilidade com Legendas perfeitamente sincronizadas. O vídeo deve ilustrar de forma lúdica a progressão dos dados, tornando informações históricas complexas compreensíveis e divertidas de assistir.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 20 segundos voltado para pequenos empresários, apresentando rapidamente sua história de crescimento ou insights chave usando um criador de gráficos simples e eficaz. O estilo visual deve ser limpo, direto e motivador, com uma trilha de fundo positiva, aprimorada por avatares de IA envolventes transmitindo a mensagem principal. Esta apresentação rápida deve destacar valor e potencial imediatos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Gráficos

Transforme seus dados brutos em gráficos animados dinâmicos e visualize tendências sem esforço para apresentações e relatórios envolventes, tudo sem codificação.

1
Step 1
Carregue Seus Dados
Comece importando facilmente seus dados de fontes como planilhas ou integrando diretamente com ferramentas como o Google Sheets. Este passo fundamental garante que seus dados brutos estejam prontos para uma poderosa visualização de dados.
2
Step 2
Selecione o Tipo de Gráfico
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos predefinidos para transformar instantaneamente seus dados carregados em gráficos animados visualmente atraentes. Explore vários estilos, incluindo corridas de gráfico de barras dinâmicas, para representar melhor seus insights.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo com uma variedade de ferramentas de arrastar e soltar. Ajuste cores e fontes, adicione seu branding e ajuste cada elemento para alinhar com sua estética, garantindo um visual profissional e polido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu gráfico animado esteja perfeito, exporte seu vídeo sem esforço em vários formatos e proporções. Compartilhe suas histórias de dados dinâmicas em plataformas para cativar seu público com visuais envolventes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos para Educação

.

Esclareça dados complexos e tópicos educacionais, tornando a informação mais acessível e impactante para públicos diversos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos visualmente atraentes para apresentações de dados?

O HeyGen permite que você produza apresentações de vídeo profissionais usando avatares de IA e branding personalizado. Embora não seja um criador de gráficos direto, você pode integrar perfeitamente gráficos animados existentes ou visualizações de dados em suas cenas de vídeo, aprimorando seus relatórios com narrativa dinâmica e cores e fontes personalizadas.

Posso personalizar modelos de vídeo para projetos criativos únicos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos e cenas profissionais que você pode personalizar completamente. Você pode modificar controles de branding como logotipos, cores e fontes, e adicionar sua própria mídia ou imagens de banco para que cada vídeo reflita exclusivamente sua visão criativa, exportando-os em vários formatos de proporção.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos online fácil de usar?

O HeyGen fornece uma plataforma online amigável com ferramentas de arrastar e soltar, tornando a criação de vídeos acessível sem necessidade de codificação. Você pode rapidamente transformar texto em vídeo com avatares de IA e narrações, simplificando a produção de apresentações e relatórios envolventes.

O HeyGen oferece recursos para criar apresentações envolventes com dados?

O HeyGen capacita a narrativa visual dinâmica através da criação de vídeos com tecnologia de IA, permitindo que você narre dados ou conceitos complexos usando avatares de IA envolventes e cenas personalizáveis. Você pode integrar visualizações de dados animadas existentes e utilizar controles de branding abrangentes para elevar suas apresentações criativas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo