Produza um vídeo envolvente de 45 segundos que use uma narrativa poderosa para ilustrar o impacto tangível das doações nos beneficiários. Direcione-se a doadores individuais e voluntários com uma narrativa emocionalmente ressonante, apresentando visuais comoventes e uma trilha sonora inspiradora. Utilize a geração de narração do HeyGen para adicionar um toque autêntico e pessoal, aprimorando a conexão emocional.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de arrecadação de fundos para redes sociais de 30 segundos, especificamente projetado para jovens profissionais, incentivando a ação imediata por uma causa crítica. Empregue visuais vibrantes e modernos com música animada e envolvente para capturar a atenção rapidamente. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um apelo impactante de criador de vídeos de arrecadação de fundos que se destaque em um feed lotado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional informativo de 60 segundos voltado para pequenas organizações sem fins lucrativos, demonstrando como é fácil criar vídeos profissionais de arrecadação de fundos sem recursos extensivos. O estilo visual deve ser claro e profissional, com um tom de áudio tranquilizador. Incorpore os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma clara e envolvente, tornando etapas complexas simples e acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de relatório de impacto de 20 segundos para patrocinadores corporativos e organizações de concessão, mostrando os resultados diretos de seu apoio e ajudando a aumentar a conscientização. O estilo visual e de áudio deve ser factual, polido e profissional, enfatizando a visualização clara de dados. Garanta que todas as mensagens-chave sejam acessíveis utilizando legendas do HeyGen para destacar estatísticas cruciais e chamadas para ação, maximizando a compreensão e a transparência.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Arrecadação de Fundos

Crie vídeos de arrecadação de fundos envolventes sem esforço com IA, contando a história da sua ONG e inspirando doações para maximizar seu alcance.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de arrecadação de fundos escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionais adaptados para histórias de ONGs. Isso fornece um ponto de partida rápido e envolvente para seu projeto.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem
Dê vida à sua causa. Enriqueça seu vídeo com geração de narração poderosa usando vozes realistas de IA, garantindo que sua mensagem ressoe claramente com potenciais doadores.
3
Step 3
Aplique Branding
Reforce a identidade da sua organização. Utilize controles de branding para incorporar perfeitamente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas, construindo confiança e reconhecimento para sua causa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de arrecadação de fundos envolvente e prepare-o para máximo impacto. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para várias plataformas, ajudando a maximizar seu alcance e doações em seus canais escolhidos.

Casos de Uso

Inspire Audiências com Histórias Motivacionais

Desenvolva vídeos poderosos e inspiradores que se conectem profundamente com seu público, incentivando apoio e generosidade para sua missão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar minha ONG a criar vídeos de arrecadação de fundos envolventes que ressoem com os doadores?

O HeyGen capacita ONGs a produzir vídeos de narrativa envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode comunicar efetivamente sua missão e impacto para inspirar doações, tornando o HeyGen um criador de vídeos de arrecadação de fundos ideal.

Quais recursos o HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos de arrecadação de fundos para ONGs?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com um gerador de vídeo robusto por IA e modelos personalizáveis. Isso permite que as organizações produzam rapidamente vídeos de arrecadação de fundos de alta qualidade sem experiência extensa em edição.

O HeyGen pode garantir que nossos vídeos de arrecadação de fundos mantenham uma forte identidade de marca e maximizem o alcance nas redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca para manter uma identidade consistente em todos os seus vídeos de arrecadação de fundos. Além disso, você pode otimizar vídeos para várias plataformas de redes sociais para maximizar seu alcance e doações.

O HeyGen fornece ferramentas para adicionar narrações e legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento em nossos vídeos?

Sim, o HeyGen oferece geração avançada de narrações e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Esses recursos garantem que sua mensagem seja clara e alcance um público mais amplo, melhorando o impacto de seus vídeos de arrecadação de fundos.

