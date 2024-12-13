A HeyGen simplifica a criação de vídeos através de uma interface amigável e ferramentas de edição de arrastar e soltar, tornando-a acessível mesmo sem experiência necessária. Com modelos de vídeo pré-desenhados e redimensionamento eficiente de proporção, organizações sem fins lucrativos podem facilmente produzir vídeos de alta qualidade para redes sociais e várias campanhas de conscientização sem fins lucrativos, reduzindo significativamente custos e tempo de produção.