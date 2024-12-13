Aumente as Doações com um Gerador de Vídeos para Arrecadação de Fundos

Gere vídeos profissionais de arrecadação de fundos rapidamente com Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, transformando sua missão em histórias impactantes que aumentam a conscientização.

Desenvolva um vídeo emocionalmente envolvente de 45 segundos para potenciais doadores, utilizando visuais calorosos e empáticos e uma narração comovente para contar uma história pessoal de impacto. Este vídeo deve mostrar o poder da narrativa para inspirar doações, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma presença consistente na tela e geração de narração para uma trilha de áudio profissional.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo de arrecadação de fundos de 30 segundos direcionado a parceiros corporativos, apresentando visuais profissionais e limpos com sobreposições de texto claras e música de fundo inspiradora. O objetivo é destacar a missão da instituição de caridade e o impacto mensurável em campanhas de conscientização sem fins lucrativos, empregando os Modelos e cenas da HeyGen para uma configuração rápida e Legendas para garantir acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos voltado para doadores online e seguidores de redes sociais, empregando visuais dinâmicos e envolventes com música energética e uma voz direta e persuasiva. Este vídeo deve impulsionar doações urgentes para uma campanha de arrecadação específica, utilizando o Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para criação de conteúdo eficiente e suporte de Biblioteca de mídia/estoque para B-roll de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de conscientização de 40 segundos para voluntários e novos doadores, usando visuais autênticos e relacionáveis com um tom amigável e conversacional para dar uma visão 'por trás das cenas' de uma organização sem fins lucrativos. Esta peça enfatiza a facilidade de criação de vídeos para mostrar as operações diárias, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para papéis de apresentador e Redimensionamento de proporção e exportações para compartilhamento ideal em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Arrecadação de Fundos

Crie vídeos emocionalmente envolventes para as campanhas de arrecadação de fundos e esforços de conscientização da sua organização sem fins lucrativos com facilidade, inspirando doações e expandindo o alcance.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Acelere a criação do seu vídeo escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente desenhados, adaptados para causas sem fins lucrativos.
2
Step 2
Personalize Elementos
Aplique a identidade da sua marca utilizando controles de marca para logotipos e cores, garantindo que o vídeo da sua campanha de arrecadação de fundos esteja consistentemente alinhado com a mensagem.
3
Step 3
Crie Sua Narrativa
Transforme seu roteiro em uma apresentação envolvente usando Texto-para-vídeo, comunicando efetivamente sua missão e inspirando doações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere vídeos de alta qualidade em múltiplas proporções, prontos para redes sociais e plataformas de arrecadação de fundos online para maximizar o alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Doadores com Narrativas Impactantes

.

Crie vídeos emocionalmente envolventes para comunicar efetivamente sua missão e inspirar potenciais doadores a apoiar as iniciativas da sua instituição de caridade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode capacitar organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de arrecadação de fundos impactantes?

A HeyGen permite que organizações sem fins lucrativos produzam vídeos de alta qualidade para campanhas de arrecadação de fundos de forma rápida e eficiente. Utilizando as capacidades do gerador de vídeo de IA, os usuários podem transformar roteiros em vídeos emocionalmente envolventes, aprimorando seus esforços de vídeo de arrecadação de fundos. Isso economiza tempo e recursos enquanto entrega mensagens poderosas.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para uma narrativa poderosa em campanhas sem fins lucrativos?

A HeyGen oferece recursos avançados como texto-para-vídeo, avatares de IA e geração de narração para criar narrativas envolventes. Essas ferramentas, combinadas com uma robusta biblioteca de mídia e modelos de vídeo personalizáveis, permitem que organizações sem fins lucrativos comuniquem sua missão e criem narrativas impactantes para campanhas de conscientização sem fins lucrativos.

A HeyGen é adequada para criar vídeos emocionalmente envolventes para arrecadação de fundos online?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para ajudar organizações a criar vídeos emocionalmente envolventes que ressoam com o público, crucial para arrecadação de fundos online. Os usuários podem aproveitar controles de marca personalizados, adicionar mídia e utilizar legendas para produzir conteúdo profissional e envolvente que impulsiona doações e aumenta a conscientização.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de alta qualidade para conscientização de caridade?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos através de uma interface amigável e ferramentas de edição de arrastar e soltar, tornando-a acessível mesmo sem experiência necessária. Com modelos de vídeo pré-desenhados e redimensionamento eficiente de proporção, organizações sem fins lucrativos podem facilmente produzir vídeos de alta qualidade para redes sociais e várias campanhas de conscientização sem fins lucrativos, reduzindo significativamente custos e tempo de produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo