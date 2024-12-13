O HeyGen torna a criação e produção de vídeos econômica para arrecadação de fundos e promoção de eventos ao utilizar tecnologia de IA para minimizar a necessidade de equipamentos caros ou atores. Nossa plataforma oferece uma biblioteca de mídia com imagens de arquivo e modelos personalizáveis, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma eficiente e dentro do orçamento.