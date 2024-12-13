Os avatares de IA da HeyGen fornecem uma presença consistente e envolvente na tela, ajudando as equipes de marketing de ONGs a comunicar sua missão de forma eficaz. Ao aproveitar os avatares de IA para entregar narrativas poderosas, você pode criar conteúdo envolvente projetado para aumentar as doações e obter apoio para suas iniciativas de caridade.