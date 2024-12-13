Criador de Vídeos de Visão Geral de Apoio à Caridade para ONGs

Crie vídeos explicativos de caridade impactantes para aumentar doações, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para uma criação sem esforço.

397/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de 30 segundos para arrecadação de fundos, direcionado a equipes de marketing de ONGs e pequenos organizadores de caridade, ilustrando a facilidade de lançar uma nova campanha. Este vídeo dinâmico deve aproveitar os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo envolvente, com música motivacional e uma entrega entusiástica que inspire ação e destaque sua causa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo esperançoso de 60 segundos para o público em geral e apoiadores existentes, demonstrando poderosamente como as doações aumentam o impacto. O estilo visual emocional será aprimorado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, juntamente com uma narração suave e legendas claras para garantir acessibilidade e maximizar a ressonância emocional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos de visão geral de apoio à caridade, especificamente para usuários de redes sociais e um público mais jovem, projetado para consumo rápido. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e moderno, otimizando para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, garantindo que sua mensagem seja impactante e envolvente instantaneamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Apoio à Caridade

Crie vídeos de visão geral envolventes para mostrar seu trabalho de caridade, engajar apoiadores e inspirar maiores doações com nosso criador de vídeos intuitivo.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Roteiro
Comece selecionando de uma biblioteca de "modelos personalizáveis" ou cole seu próprio roteiro. Nossa plataforma então utiliza Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar rapidamente suas cenas de vídeo iniciais.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Enriqueça a mensagem do seu vídeo integrando "mídia de estoque" envolvente da nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque. Você também pode adicionar avatares de IA expressivos e gerar narrações com som natural.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Vídeo
Aumente a "acessibilidade" e o engajamento gerando automaticamente legendas precisas para o seu vídeo. Aplique a marca única da sua organização, incluindo logotipos e cores.
4
Step 4
Exporte e Distribua Amplamente
Finalize seus "vídeos de arrecadação de fundos" selecionando o formato ideal para seu público. Use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para preparar seu conteúdo para várias plataformas e maximizar seu alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Vídeos de Visão Geral Impactantes

.

Crie vídeos de visão geral motivacionais que destacam o trabalho da sua caridade, inspirando conexões mais profundas e incentivando a participação de doadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de arrecadação de fundos impactantes para organizações de caridade?

A HeyGen capacita as instituições de caridade a produzir vídeos profissionais de arrecadação de fundos e vídeos explicativos de caridade sem esforço. Com a tecnologia de criador de vídeos de IA, você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente usando avatares de IA e narrações realistas para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para a marcação de vídeos de ONGs?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo modelos personalizáveis e a capacidade de integrar o logotipo e as cores da sua organização. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e suporte de estoque para criar vídeos de ONGs únicos e alinhados à sua marca que ressoem com seu público.

A HeyGen suporta recursos que melhoram a acessibilidade para conteúdo de vídeo de caridade?

Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade dos seus vídeos de caridade por meio de legendas automáticas e geração de narrações de alta qualidade. Esses recursos garantem que sua mensagem alcance um público mais amplo e atenda aos padrões de comunicação inclusiva.

Os avatares de IA gerados pela HeyGen podem ajudar a aumentar as doações para minha causa?

Os avatares de IA da HeyGen fornecem uma presença consistente e envolvente na tela, ajudando as equipes de marketing de ONGs a comunicar sua missão de forma eficaz. Ao aproveitar os avatares de IA para entregar narrativas poderosas, você pode criar conteúdo envolvente projetado para aumentar as doações e obter apoio para suas iniciativas de caridade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo