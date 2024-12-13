Gerador de Vídeo de Personagem: Crie Vídeos de IA Envolventes Instantaneamente

Transforme seus roteiros em histórias visuais cativantes com nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo explicativo cativante de 30 segundos voltado para jovens adultos antenados em tecnologia, apresentando um novo aplicativo fictício usando um estilo visual animado e vibrante, acompanhado por uma narração profissional amigável e animada. Este vídeo deve utilizar efetivamente os avatares de IA da HeyGen para interação de personagens e seu recurso de geração de narração para transmitir informações chave.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo narrativo emocionante de 45 segundos voltado para famílias e indivíduos em busca de ideias de presentes únicos, retratando uma história tocante de um item personalizado. Empregue um estilo visual cinematográfico suave e caloroso com transições gentis e um estilo de áudio calmo e emotivo com música de fundo. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para estruturar a história e inclua legendas para acessibilidade, garantindo que o conteúdo personalizado ressoe profundamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de anúncio de 60 segundos direcionado a profissionais e aprendizes ao longo da vida, promovendo um novo curso online empolgante com um estilo visual moderno e energético e sobreposições de texto em negrito. O áudio deve ser confiante, entusiástico e entregue com narração clara. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen para rapidamente definir o tom e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir que ele fique perfeito em várias plataformas para máximo alcance com seus vídeos explicativos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo envolvente de 20 segundos de apresentação de produto para potenciais clientes e profissionais de marketing, destacando um gadget inovador. Empregue um estilo visual minimalista e elegante que foca nas características do produto, aprimorado por um gerador de vídeo de personagem, e acompanhado por um áudio conciso e persuasivo com efeitos sonoros sutis. Incorpore os avatares de IA da HeyGen para demonstrar a interação com o produto e utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a apresentação visual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Personagem

Crie vídeos envolventes com personagens de IA de forma fácil. Transforme texto em visuais dinâmicos e entregue sua mensagem com um apresentador realista, tudo em alguns passos simples.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha na biblioteca diversificada de avatares de IA da HeyGen ou crie seu personagem personalizado para servir como seu apresentador virtual.
2
Step 2
Gere Seu Roteiro em Voz
Insira seu roteiro, e a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen o converterá em uma narração com som natural, sincronizando automaticamente com seu avatar para uma sincronização labial realista.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Personalize seu vídeo adicionando visuais de fundo e aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Branding da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Revise seu vídeo final, depois utilize o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para gerá-lo no formato perfeito para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Alto Desempenho

.

Desenvolva anúncios impactantes rapidamente com um criador de vídeos de IA, utilizando personagens de IA para transmitir sua mensagem de forma eficaz e impulsionar conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen transforma prompts de texto em conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente. Ele integra avatares de IA realistas e narrações profissionais, simplificando todo o fluxo de criação de vídeos para várias aplicações.

Que tipos de vídeos criativos posso fazer com o HeyGen?

Como um versátil criador de vídeos de IA, o HeyGen capacita os usuários a produzir uma ampla gama de conteúdos criativos. Você pode facilmente gerar vídeos de treinamento envolventes, vídeos explicativos informativos ou conteúdo personalizado usando avatares de IA pré-fabricados e modelos de vídeo personalizáveis.

O HeyGen suporta a transformação de texto em vídeo com IA?

Sim, o HeyGen é um gerador de texto para vídeo com IA líder que converte seus roteiros em vídeos dinâmicos de forma perfeita. Basta inserir seu texto, e o HeyGen utiliza IA avançada para produzir criação de vídeo de alta qualidade completa com sincronização labial e vozes expressivas de IA.

Como o HeyGen utiliza avatares de IA para produção de vídeo?

O HeyGen apresenta um gerador avançado de avatares de IA, oferecendo uma seleção diversificada de personagens digitais realistas. Esses avatares de IA dão vida ao seu roteiro com movimentos naturais e sincronização labial precisa, tornando seus vídeos mais envolventes e profissionais.

