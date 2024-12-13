Gerador de Vídeos de Treinamento de Changelog para Atualizações Instantâneas

Crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários envolventes usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo para comunicação cristalina.

529/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para usuários finais, orientando-os sobre um novo recurso em um vídeo de treinamento. Visualmente, busque uma estética limpa e instrutiva com demonstrações passo a passo claras e texto na tela destacando ações-chave, apoiado por uma narração calma e encorajadora. Garanta que o vídeo utilize efetivamente as Legendas do HeyGen para acessibilidade e reforço, tornando processos complexos facilmente digeríveis para um público amplo interessado em vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional energético de 30 segundos direcionado a profissionais de L&D, enfatizando a facilidade de criar conteúdo envolvente com um gerador de vídeo de IA. O tom visual deve ser dinâmico e visualmente atraente, exibindo transições rápidas entre diferentes cenários de treinamento, liderado por um avatar de IA confiante e expressivo. Este vídeo deve destacar a eficiência e as possibilidades criativas oferecidas pelos avatares de IA do HeyGen, demonstrando como o conteúdo profissional pode ser montado facilmente usando vários modelos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento corporativo de 50 segundos voltado para gerentes de L&D, ilustrando como personalizar vídeos para diversas necessidades de treinamento de funcionários. A apresentação visual deve ser profissional e informativa, apresentando uma mistura de gráficos animados e cenários do mundo real, acompanhados por uma narração clara e articulada. Utilize a capacidade de Modelos & cenas do HeyGen para mostrar a amplitude de opções personalizáveis disponíveis, garantindo que o conteúdo seja facilmente adaptável para qualquer requisito de gerador de vídeo de treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Changelog

Crie vídeos de treinamento dinâmicos para seus changelogs sem esforço. Gere atualizações envolventes com avatares de IA, narrações e fácil personalização para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando os detalhes do seu changelog ou escrevendo seu roteiro diretamente. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo converte rapidamente seu conteúdo na base para vídeos de treinamento eficazes.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Narração
Escolha entre diversos avatares de IA para apresentar suas atualizações. A plataforma gera automaticamente uma narração com som natural a partir do seu roteiro, aprimorando sua criação de vídeo de IA.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Personalize seu vídeo com a aparência da sua marca usando controles de Branding para logotipos e cores. Adicione mídia relevante, música e legendas para personalizar vídeos para máximo impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Finalize sua produção e utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de Proporção de Aspecto para obter um ajuste perfeito para qualquer plataforma. Entregue uma saída visual de alta qualidade que comunica claramente suas atualizações de changelog.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Atualizações Complexas

.

Transforme detalhes complexos de changelog e treinamento técnico em vídeos explicativos claros e concisos usando avatares de IA e ferramentas intuitivas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a qualidade criativa dos vídeos de treinamento?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade com suas capacidades avançadas de IA. Aproveite modelos personalizáveis, Avatares de IA e legendas animadas para tornar seu conteúdo visualmente envolvente e memorável para qualquer público.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para diversas necessidades de treinamento?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo de IA, simplificando a criação de vídeos de treinamento eficazes para diversos propósitos, como integração de funcionários ou explicações de produtos. Nossa plataforma permite que você transforme texto em vídeo de forma contínua, incorporando narrações de IA e branding personalizado.

O HeyGen pode ajudar a criar visuais e avatares envolventes para meu conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de visuais envolventes e Avatares de IA para elevar seu conteúdo de treinamento. Escolha de uma biblioteca diversificada de Avatares de IA e personalize-os, juntamente com visuais dinâmicos e gravações de tela, para oferecer experiências educacionais impactantes.

Como o HeyGen simplifica o processo de edição e criação de vídeos para resultados profissionais?

O HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos através de sua interface intuitiva e ferramentas poderosas de IA. Converta roteiros em vídeos polidos sem esforço, adicione elementos de múltiplas camadas e utilize Traduções com 1 Clique para alcance global, garantindo resultados profissionais de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo