Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos usando os avatares de IA do HeyGen, direcionado especificamente para aspirantes a criadores de conteúdo e pequenos empresários, para revelar o desafio criativo deste mês. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com sobreposições de texto dinâmicas e uma trilha sonora motivacional e animada, enquanto a narrativa usa o avatar de IA como o 'criador de vídeos do desafio do mês' para inspirar a participação e guiar os espectadores pelos passos iniciais. Este vídeo curto deve ser encorajador e visualmente estimulante, despertando interesse imediato no novo desafio de vídeo.

Gerar Vídeo