Gerador de Vídeos de Treinamento para Certificação para Criação de Cursos Fácil
Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento envolventes e cursos online usando avatares de IA para máximo impacto.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos direcionado a novos funcionários de todos os departamentos, focando nas regulamentações de privacidade de dados. Este vídeo deve empregar um estilo visual profissional, mas acessível, com um tom de áudio tranquilizador e calmo, tornando informações complexas mais compreensíveis. Aproveite os "Avatares de IA" realistas do HeyGen para apresentar o conteúdo de forma consistente, garantindo que todos os pontos-chave sejam reforçados por meio de "Legendas/legendas" geradas automaticamente para máxima acessibilidade neste processo vital de integração de funcionários.
Produza um vídeo promocional inspirador de 60 segundos para atrair potenciais alunos para um novo programa de gerador de vídeos de treinamento para certificação profissional. A estética visual deve ser dinâmica e moderna, apresentando histórias de sucesso e benefícios principais, tudo acompanhado por música de fundo motivacional e uma voz inspiradora. Construa essa narrativa envolvente usando os diversos "Modelos e cenas" do HeyGen e enriqueça a narrativa com visuais de alta qualidade provenientes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque."
Desenhe um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para usuários que estão dominando um novo módulo de software, parte de uma iniciativa de treinamento corporativo mais ampla. O vídeo precisa de uma apresentação visual direta e passo a passo com demonstrações claras na tela e uma narração explicativa precisa. Utilize o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas e integre "Legendas/legendas" eficazes para auxiliar no aprendizado e retenção neste cenário de vídeos de treinamento prático.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Curso e Escale a Produção.
Gere um volume maior de cursos de certificação e materiais de treinamento, alcançando mais alunos globalmente com produção de vídeo escalável.
Melhore o Engajamento e a Retenção dos Alunos.
Utilize vídeo de IA e avatares de IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para certificação?
O HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento para certificação ao utilizar avatares de IA e tecnologia de Texto para vídeo, transformando seus roteiros em conteúdo de treinamento envolvente de forma rápida e eficiente para seus programas de certificação.
O HeyGen pode integrar-se com Sistemas de Gestão de Aprendizagem existentes para treinamento corporativo?
Sim, o HeyGen suporta integração perfeita com vários Sistemas de Gestão de Aprendizagem através de recursos como exportação SCORM, permitindo a implantação eficiente de seus vídeos de treinamento corporativo gerados por IA.
Quais recursos o HeyGen oferece para localizar vídeos de treinamento para públicos diversos?
O HeyGen facilita a localização de seus vídeos de treinamento com legendas/legendas automáticas e capacidades de narração por IA, garantindo que seu conteúdo seja acessível e impactante para funcionários globais.
Como os avatares de IA do HeyGen podem melhorar a marca dentro dos vídeos de treinamento corporativo?
Os avatares de IA personalizáveis do HeyGen permitem que você mantenha uma marca consistente em seus vídeos de treinamento corporativo, dando vida aos seus roteiros com visuais profissionais que se alinham à identidade da sua empresa.