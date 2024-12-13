Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para profissionais de TI, focando em um protocolo complexo de segurança de rede para estudo de certificação. O estilo visual deve ser limpo e repleto de diagramas com sobreposições de texto claras, acompanhado por uma narração autoritativa gerada por IA que forneça explicações precisas, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo.

Gerar Vídeo