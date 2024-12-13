O HeyGen ajuda Empresas e Professores a criar conteúdo de vídeo atraente para avaliações de treinamento online. Embora não seja uma ferramenta de acompanhamento de progresso em si, a capacidade do HeyGen de gerar materiais de estudo em vídeo de alta qualidade e feedback pode melhorar significativamente a experiência de aprendizado e complementar sistemas de acompanhamento externos.