Criador de Vídeos de Avaliação de Certificação para Avaliações Envolventes

Simplifique a criação de vídeos de treinamento e avaliações de habilidades com nosso criador de vídeos de certificação, aprimorado por avatares de AI para uma entrega profissional.

362/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo envolvente de 60 segundos destinado a educadores e treinadores corporativos, ilustrando como criar questionários em vídeo eficazes. O estilo deve ser claro e interativo, com música de fundo animada e uma voz amigável guiando o espectador pelo processo. Mostre como os Templates e cenas da HeyGen podem simplificar a criação de questionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo sucinto de 30 segundos direcionado a departamentos de RH e recrutadores, demonstrando uma abordagem inovadora para avaliação de habilidades por meio de vídeo. Empregue um estilo visual moderno, elegante e direto, com um tom profissional e som nítido, garantindo que a mensagem seja clara e concisa. Aproveite o recurso de Legendas/captions da HeyGen para melhorar a acessibilidade e clareza para diversos espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional dinâmico de 50 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de se tornar um criador de vídeos de avaliação de certificação. A abordagem visual deve ser amigável e visualmente atraente com branding personalizado, acompanhada por uma narração energética. Enfatize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo polido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Avaliação de Certificação

Crie facilmente vídeos de certificação e avaliação envolventes com elementos interativos para avaliar habilidades e emitir certificados.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Avaliação
Comece gerando seu conteúdo de vídeo principal usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen, ou escolha entre templates pré-fabricados para introduzir seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Adicione Avaliações Interativas
Integre elementos interativos como questionários em vídeo ou enquetes diretamente no seu vídeo para avaliar a compreensão e coletar respostas dos seus alunos.
3
Step 3
Personalize Branding e Visuais
Aplique a identidade única da sua marca usando controles de Branding (logo, cores) para garantir que seu vídeo de certificação tenha um visual profissional e esteja alinhado com os padrões da sua organização, permitindo que você o personalize.
4
Step 4
Exporte e Emita Certificados
Exporte facilmente seu vídeo de certificação finalizado em vários formatos de proporção e, em seguida, prossiga para emitir certificados com base nos resultados da avaliação para seus participantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos médicos e melhore a educação em saúde

.

Simplifique tópicos complexos de avaliação de certificação e melhore os resultados de aprendizado transformando assuntos intrincados em conteúdo de vídeo digerível.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de certificação únicos?

A HeyGen oferece uma gama de templates de vídeo personalizáveis e ferramentas de edição poderosas, permitindo que você projete e personalize vídeos de certificação envolventes sem esforço. Você pode facilmente adicionar controles de branding para tornar cada certificado verdadeiramente único.

Posso criar questionários em vídeo interativos com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento dinâmicos e incorpore elementos interativos como questionários em vídeo para avaliar habilidades de forma eficaz. Isso aumenta o engajamento e mede a compreensão.

Qual é o papel dos avatares de AI na criação de vídeos com a HeyGen?

Os avatares de AI da HeyGen transformam seus scripts em vídeos profissionais, fornecendo um apresentador confiante e consistente para seu conteúdo. Este recurso simplifica o processo de texto-para-vídeo, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente.

A HeyGen oferece opções robustas de personalização para meus vídeos?

Absolutamente. Como um editor de vídeo online avançado, a HeyGen oferece amplas capacidades de personalização, incluindo controles de branding e diversos templates. Você pode personalizar todos os aspectos do seu vídeo antes de exportá-lo em vários formatos de proporção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo