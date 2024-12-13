Eleve Cursos com Nosso Criador de Vídeos Educacionais de Certificação

Simplifique tópicos complexos e melhore seus programas de treinamento com avatares de IA envolventes e realistas para vídeos educacionais de certificação.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para alunos atuais que estão enfrentando dificuldades com um módulo complexo, com o objetivo de simplificar tópicos complexos para certificações. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e pedagógico, utilizando texto claro na tela e Templates & cenas cuidadosamente escolhidos para ilustrar conceitos abstratos. O áudio contará com uma narração calma e autoritária, aprimorada com legendas precisas para ajudar na compreensão de todos os espectadores no contexto de vídeos educacionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a Equipes de L&D e RH, destacando como elas podem facilmente aprimorar programas de treinamento e certificação. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando controles de branding personalizados e suporte relevante de biblioteca de mídia/estoque para refletir a identidade corporativa. Uma geração de narração dinâmica transmitirá rapidamente o poder do nosso Criador de Vídeos de Certificação, tornando a criação de conteúdo fácil e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo animado conciso de 15 segundos entregando uma atualização crucial para profissionais certificados. O estilo visual deve ser brilhante, amigável e visualmente acessível, usando elementos de vídeo animado diretos. O áudio deve ser uma mensagem direta e informativa criada com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo alto impacto em um curto espaço de tempo. Este vídeo, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, servirá como uma notificação rápida e essencial.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais de Certificação

Produza facilmente vídeos educacionais profissionais e envolventes para seus programas de certificação com IA, simplificando tópicos complexos e melhorando os resultados de aprendizagem.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Curso
Comece inserindo seu roteiro educacional ou aproveite nossa IA para gerar conteúdo a partir do seu currículo. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma eficientemente seu texto em um formato pronto para vídeo, economizando seu tempo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento dos alunos escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas. Esses avatares de IA servem como instrutores virtuais consistentes e profissionais, simplificando tópicos complexos para certificações.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Reforce a identidade da sua organização aplicando controles de personalização de marca, como logotipos e cores da marca. Isso garante que todos os seus vídeos educacionais de certificação mantenham uma aparência profissional e coesa.
4
Step 4
Exporte Vídeos de Alta Qualidade
Finalize seu projeto exportando seus vídeos educacionais profissionais em vários formatos de proporção, otimizados para diferentes plataformas. Entregue conteúdo atraente para seus cursos online e programas de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Certificações Complexas

Transforme assuntos intrincados em vídeos educacionais claros e facilmente digeríveis, tornando tópicos complexos de certificação acessíveis para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar nossos programas de treinamento e certificação?

O HeyGen transforma a forma como as Equipes de L&D e RH desenvolvem cursos online, permitindo a criação rápida de vídeos educacionais envolventes. Utilize nossos extensos modelos de vídeo e avatares de IA para simplificar tópicos complexos para certificações, tornando o aprendizado mais impactante.

O HeyGen oferece personalização de marca para vídeos educacionais?

Sim, o HeyGen fornece controles robustos de personalização de marca, permitindo que você incorpore o logotipo e as paletas de cores da sua organização em todos os seus vídeos de certificação. Isso garante consistência e fortalece a identidade da sua marca em todo o conteúdo educacional.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficaz de criação de vídeos para conteúdo educacional?

O HeyGen é uma ferramenta eficaz de criação de vídeos porque utiliza avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando a produção de vídeos educacionais de alta qualidade. Isso permite que você crie rapidamente conteúdo dinâmico que ajuda a simplificar tópicos complexos para certificações sem precisar de habilidades avançadas de edição de vídeo.

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos educacionais animados?

Absolutamente. O HeyGen pode converter facilmente seus roteiros de texto em vídeos educacionais animados, completos com geração de narração de IA e legendas automáticas. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo para vídeos de certificação, tornando-o acessível e eficiente.

