O HeyGen é uma ferramenta eficaz de criação de vídeos porque utiliza avatares de IA e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando a produção de vídeos educacionais de alta qualidade. Isso permite que você crie rapidamente conteúdo dinâmico que ajuda a simplificar tópicos complexos para certificações sem precisar de habilidades avançadas de edição de vídeo.