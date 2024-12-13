Criador de Vídeo de Treinamento de Certificação: Aumente as Habilidades dos Funcionários

Simplifique a criação de conteúdo e envolva os alunos com avatares de IA profissionais para vídeos de treinamento impactantes.

410/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 90 segundos voltado para instrutores corporativos, adotando uma abordagem visual direta e nítida com gráficos envolventes e uma narração confiante. O conteúdo deve detalhar os recursos da última atualização de software, usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar eficientemente a documentação escrita em vídeos de treinamento atraentes para ampla distribuição.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo abrangente de 2 minutos de treinamento para certificação de conformidade para oficiais de conformidade, exigindo um estilo visual autoritário e tranquilizador, acompanhado de gráficos meticulosamente limpos e uma voz calmante. Este vídeo delineará atualizações regulatórias críticas e mudanças de políticas, utilizando a geração de narração da HeyGen para criar uma experiência de Criador de Vídeo de Treinamento de Certificação contínua e acessível para todos os participantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial conciso de 45 segundos especificamente para uma equipe de vendas interna, enfatizando um estilo dinâmico e visualmente atraente com música de fundo animada e texto claro na tela. O tutorial deve destacar novas funcionalidades do produto e estratégias de vendas, fazendo pleno uso dos Modelos e cenas da HeyGen e controles de marca para manter uma identidade corporativa consistente e acelerar a criação de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Treinamento de Certificação

Produza rapidamente vídeos de treinamento de certificação profissional com avatares de IA, elementos de marca e criação de conteúdo contínua, garantindo experiências de aprendizado envolventes e eficazes.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionais para iniciar seu projeto de vídeo de treinamento de certificação. Personalize layouts e cenas para combinar perfeitamente com o conteúdo do seu curso e necessidades de marca.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo
Gere seus módulos de treinamento digitando seu roteiro e produzindo instantaneamente um vídeo, ou aproveite avatares de IA realistas para apresentar informações de forma clara e envolvente. Personalize sua aparência e voz para se adequar à sua marca.
3
Step 3
Marque e Aperfeiçoe
Aplique os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos, cores e fontes, para garantir uma aparência consistente em todos os seus vídeos de treinamento de certificação. Reforce sua identidade de marca sem esforço.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Crie facilmente uma saída polida e profissional com seu criador de vídeo de treinamento de certificação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo de Treinamento Complexo

.

Transforme materiais de treinamento complexos em vídeos claros e compreensíveis, melhorando a compreensão em diversos tópicos de certificação.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento com avatares de IA?

A HeyGen permite transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas. Essa capacidade agiliza a criação de conteúdo, tornando seus materiais educacionais mais dinâmicos e personalizados.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para geração e distribuição de vídeo de ponta a ponta?

A HeyGen fornece capacidades abrangentes de geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo funcionalidades robustas de edição de vídeo. Seu conteúdo de treinamento exportado é universalmente compatível para várias plataformas de distribuição, apoiando seus fluxos de trabalho técnicos.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento e incluir recursos de acessibilidade na HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece extensos controles de marca para incorporar seu logotipo e cores nos vídeos de treinamento usando vários modelos. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas e subtítulos para garantir que seu conteúdo seja acessível a um público mais amplo.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional para funcionários?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento profissional para funcionários oferecendo narrações de IA e um poderoso editor de vídeo. Isso permite que você gere rapidamente conteúdo de alta qualidade, reduzindo significativamente o tempo de produção para suas iniciativas de treinamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo