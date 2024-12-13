Transforme Relatórios com Nosso Criador de Vídeos de Relatório de Certificado

Transforme seus relatórios em vídeos de certificado envolventes sem esforço com avatares de IA e rica personalização.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos celebrando conquistas para recém-formados em cursos, direcionado a educadores e plataformas de aprendizado online. O estilo visual deve ser brilhante e inspirador com música de celebração, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar mensagens personalizadas de "criador de vídeos de certificado" e garantir uma geração de narração polida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos explicando um relatório de progresso personalizado para clientes, ideal para pequenos empresários e coaches. Empregue um estilo visual limpo e moderno com um tom encorajador, usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar o conteúdo e adicionar automaticamente legendas para acessibilidade, destacando a conveniência de um "Criador de Vídeo de Relatório Pessoal".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo corporativo profissional de 60 segundos apresentando um novo programa de certificação, voltado para institutos de treinamento profissional e departamentos de RH. Adote um estilo visual e de áudio elegante e autoritário, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para estabelecer uma forte presença de marca e utilizando redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas, solidificando sua posição como um principal "criador de vídeos de relatório de certificado".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para anunciar um novo recurso de "gerador de vídeo de IA" para criar prêmios, perfeito para equipes de marketing e organizadores de eventos. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e energético com música de fundo animada, incorporando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes e apresentando um avatar de IA para apresentar entusiasticamente as novas capacidades como uma ferramenta de "criador de vídeos de certificado".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de Certificado

Transforme sem esforço relatórios de certificado estáticos em apresentações de vídeo dinâmicas, aumentando o impacto e a compartilhabilidade com ferramentas potentes de IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando um modelo de vídeo adequado da nossa extensa biblioteca, adaptado para apresentar relatórios de certificado de forma rápida e profissional.
2
Step 2
Personalize Conteúdo e Marca
Personalize seu vídeo adicionando os detalhes do seu relatório, visuais e incorporando seus controles de marca únicos, incluindo logotipos e cores, para uma apresentação coesa e profissional.
3
Step 3
Gere Narração
Enriqueça seu relatório com uma narração clara e envolvente utilizando nossa geração avançada de narração para criar áudio com som natural para seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação e exporte facilmente seu vídeo de relatório de certificado em várias proporções, depois compartilhe-o sem complicações nas plataformas desejadas para destacar suas conquistas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Relatório de Sucesso Personalizados

.

Gere relatórios de vídeo personalizados e certificados de reconhecimento para celebrar e compartilhar efetivamente as conquistas dos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de certificado personalizados?

A HeyGen facilita a criação de vídeos de certificado usando geração de vídeo avançada por IA. Aproveite nossa plataforma intuitiva para transformar seus certificados em PDF em relatórios de vídeo envolventes, completos com avatares de IA realistas e mensagens personalizadas. Este processo permite uma personalização única para reconhecer conquistas de forma eficaz.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meus vídeos de relatório de certificado na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de relatório de certificado. Utilize nosso editor de arrastar e soltar para incorporar seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, e selecione entre vários modelos de vídeo para combinar perfeitamente com a estética da sua organização. Isso garante que cada vídeo de relatório pessoal reflita a identidade da sua marca.

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo de certificado?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de um vídeo de certificado com capacidades avançadas de IA. Nosso gerador de vídeo de IA permite converter texto em apresentações de vídeo envolventes com avatares de IA realistas e geração de narração profissional. Além disso, legendas automáticas aumentam a acessibilidade e o engajamento para todos os espectadores.

Posso exportar e compartilhar facilmente os vídeos de certificado que crio com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen garante opções de exportação e compartilhamento de vídeo sem complicações para seus vídeos de certificado concluídos. Depois de aperfeiçoar seu vídeo usando nosso editor de vídeo intuitivo, você pode baixá-lo facilmente em vários formatos adequados para distribuição em diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo