Desenvolva uma mensagem envolvente de 60 segundos para "criador de vídeos do CEO" destinada à comunicação corporativa interna, direcionada a todos os funcionários e principais stakeholders. O estilo visual deve ser profissional e confiável, com visuais nítidos e em alta definição, enquanto o áudio deve ser uma narração inspiradora e clara para transmitir a nova direção estratégica da empresa. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar eficientemente a mensagem do CEO em um discurso envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing impactante de 45 segundos projetado para potenciais clientes e investidores, destacando o lançamento de um novo produto. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e moderno, utilizando cores vibrantes e música de fundo envolvente, alinhando-se claramente com as diretrizes da marca. Empregue os avatares de IA da HeyGen para apresentar as características do produto, garantindo que os controles de branding sejam mantidos durante toda a apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos para treinamento de novos contratados, apresentando a cultura da empresa e ferramentas essenciais. O estilo visual deve ser limpo, instrutivo e acolhedor, incorporando gráficos fáceis de entender, com um tom de áudio animado e amigável. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma mensagem de boas-vindas profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos de alta qualidade para seguidores de redes sociais, entregando uma dica rápida ou anúncio de um líder da empresa, otimizado para criação de vídeos móveis. O estilo visual deve ser acelerado e moderno, com cortes rápidos e texto impactante na tela, acompanhado de música de fundo energética. Garanta máxima acessibilidade usando o recurso de legendas/captions da HeyGen para fácil visualização sem som.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos do CEO com um Criador de Vídeos de IA

Transforme sua comunicação corporativa com vídeos de alta qualidade e profissionais do CEO criados sem esforço usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole a mensagem do seu CEO no editor de roteiros. Nossa plataforma converte instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, tornando a criação de vídeos simples.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar seu CEO. Personalize sua aparência para corresponder à sua marca para vídeos profissionais do CEO.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Aplique as cores, logotipo e cenas de fundo da sua marca. Utilize controles de branding e modelos de vídeo para garantir uma comunicação corporativa consistente e um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo de alta qualidade do CEO e exporte facilmente em vários formatos de proporção. Sua mensagem envolvente está agora pronta para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

Crie rapidamente vídeos impactantes para plataformas de redes sociais para comunicar notícias, valores e atualizações da empresa diretamente do CEO.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais do CEO?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que você gere vídeos polidos do CEO a partir de um simples roteiro. Isso torna a criação de vídeos de alta qualidade acessível e eficiente para uma comunicação corporativa impactante.

Quais controles de branding estão disponíveis para meus vídeos de comunicação corporativa?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você faça upload do seu logotipo e personalize cores para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você também pode integrar sua própria biblioteca de mídia para uma mensagem visual consistente em todos os seus vídeos.

Com que rapidez posso gerar vídeos usando o criador de vídeos de IA da HeyGen?

Com o criador de vídeos de IA intuitivo da HeyGen, você pode transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas em apenas minutos. Este processo eficiente é ideal para criar rapidamente uma variedade de vídeos de marketing ou treinamento, refletindo uma abordagem criativa para a produção de vídeos.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos impactantes do CEO apenas a partir de um roteiro?

Absolutamente, a HeyGen capacita você a criar vídeos impactantes do CEO simplesmente digitando ou colando seu roteiro. Nossa plataforma gera automaticamente um avatar de IA falando sua mensagem, completo com narração profissional e legendas essenciais, simplificando seu processo de criação de vídeos.

