Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de marketing envolvente de 60 segundos para clientes existentes e potenciais, destacando um novo recurso do produto com uma estética dinâmica e moderna e música de fundo animada. O conteúdo se concentrará nos benefícios de criar vídeos personalizados, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar narrativas atraentes de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de mensagem do CEO de 2 minutos destinado a stakeholders, investidores e todos os funcionários, projetando uma sensação cinematográfica inspiradora e polida com iluminação quente e uma voz profissional de IA. Este vídeo reforçará a marca e a visão geral da empresa, demonstrando o poder da geração de Narração da HeyGen para uma comunicação de liderança impactante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional conciso de 45 segundos para novos usuários, mostrando a simplicidade do criador de vídeos de IA com um estilo visual brilhante e limpo e uma voz amigável de IA guiando-os por um processo de geração de vídeo de ponta a ponta. Certifique-se de que este vídeo inclua Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para diversos públicos.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagem do CEO

Crie vídeos de mensagem do CEO profissionais e impactantes com avatares de IA e ferramentas de personalização poderosas. Entregue suas atualizações executivas com clareza e estilo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de mensagem do CEO no editor. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas palavras de forma perfeita.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu CEO ou crie um porta-voz digital personalizado, garantindo uma presença profissional na tela.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais
Enriqueça seu vídeo incorporando visuais e branding relevantes. Utilize nossos Modelos e cenas personalizáveis para alinhar a estética do vídeo com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de mensagem do CEO esteja finalizado, exporte facilmente seu conteúdo de alta qualidade. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, tornando-o pronto para distribuição.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de mensagem do CEO?

A HeyGen permite que você crie vídeos profissionais de mensagem do CEO usando avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a plataforma gera um vídeo de alta qualidade sem a necessidade de habilidades tradicionais de edição de vídeo.

A HeyGen pode personalizar avatares de IA e branding para comunicação corporativa?

Sim, a HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e elementos de branding, garantindo que seus vídeos de comunicação corporativa estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode aproveitar porta-vozes de IA personalizados e modelos personalizáveis para manter a consistência em todas as Atualizações Executivas Profissionais.

Que tipo de qualidade posso esperar dos vídeos gerados por IA da HeyGen?

O criador de vídeos de IA da HeyGen oferece conteúdo de vídeo de alta qualidade por meio de seu processo de geração de vídeo de ponta a ponta. A plataforma garante uma produção de nível profissional com vozes de IA realistas, visuais atraentes e legendas automáticas, permitindo que você gere vídeos em minutos.

Preciso de experiência prévia em edição de vídeo para usar a HeyGen para vídeos do CEO?

Não, você não precisa de experiência prévia em edição de vídeo para criar vídeos do CEO com a HeyGen. Seu editor baseado em texto intuitivo e plataforma de criação de vídeos de IA tornam acessível para qualquer pessoa produzir conteúdo profissional, reduzindo significativamente os custos e a complexidade da produção de vídeo.

