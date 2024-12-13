Crie um vídeo impactante de 60 segundos com um anúncio do CEO para funcionários internos, apresentando uma nova visão da empresa. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com gráficos modernos e uma narração confiante e autoritária. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir que sua mensagem seja transmitida de forma impecável e consistente em toda a organização, aprimorando a comunicação corporativa.

Gerar Vídeo