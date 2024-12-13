Criador de Vídeos de Anúncio do CEO: Mensagens Profissionais, Rápidas

Transforme sua mensagem em um vídeo de anúncio de CEO de alto impacto usando tecnologia avançada de texto para vídeo.

Crie um vídeo impactante de 60 segundos com um anúncio do CEO para funcionários internos, apresentando uma nova visão da empresa. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, com gráficos modernos e uma narração confiante e autoritária. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir que sua mensagem seja transmitida de forma impecável e consistente em toda a organização, aprimorando a comunicação corporativa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional envolvente de 45 segundos direcionado a potenciais clientes, destacando o lançamento de um produto chave. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e dinâmico, com animações envolventes, complementado por uma narração energética e confiante. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar sua mensagem com um porta-voz consistente e de marca, fazendo seus vídeos de marketing se destacarem.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de anúncio cativante de 30 segundos para seguidores de redes sociais, celebrando um marco da empresa. Este vídeo requer um estilo envolvente e visualmente rico, com gráficos em movimento vibrantes e uma trilha sonora de fundo animada e amigável. Construa facilmente esta criação de vídeo impressionante usando os templates e cenas personalizáveis da HeyGen para alcançar um visual polido rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos com uma mensagem do CEO direcionada a novos contratados para integração, delineando os valores da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e de marca, com texto claro e fácil de ler, entregue por uma voz de IA calma e tranquilizadora. Garanta total acessibilidade gerando automaticamente legendas precisas com a HeyGen, ampliando o alcance dos seus vídeos de treinamento cruciais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio do CEO

Transforme rapidamente a mensagem do seu CEO em um vídeo polido e profissional com avatares de IA e ferramentas de edição poderosas, tornando a comunicação corporativa fácil e impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece colando o roteiro de anúncio do seu CEO diretamente na plataforma. Selecione entre uma variedade de templates de vídeo personalizáveis projetados para comunicação corporativa para preparar o cenário da sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-Voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seu CEO ou marca. Nossas vozes de IA avançadas então gerarão uma fala com som natural a partir do seu roteiro, garantindo uma entrega profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Mídia
Integre a marca da sua empresa adicionando logotipos, cores da marca e fontes personalizadas. Enriqueça seu vídeo com imagens de arquivo relevantes ou faça upload de sua própria mídia da biblioteca integrada para tornar sua mensagem visualmente atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Visualize seu vídeo completo de anúncio do CEO, depois exporte-o em vários formatos e resoluções. Compartilhe facilmente sua mensagem corporativa de alta qualidade em seus canais de comunicação internos e externos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicações Corporativas de Alto Impacto

.

Produza vídeos de anúncio profissionais e de alto impacto para comunicação corporativa crítica, garantindo que sua mensagem se destaque e ressoe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo profissional de anúncio do CEO?

A HeyGen permite que você crie vídeos profissionais de anúncio do CEO de forma fácil usando tecnologia avançada de vídeo com IA. Basta começar com um template de vídeo personalizável, adicionar seu roteiro e deixar que os avatares de IA da HeyGen gerem um vídeo de porta-voz virtual envolvente que torna sua mensagem inconfundível.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos com IA eficaz para comunicação corporativa?

A HeyGen simplifica a comunicação corporativa transformando texto em vídeos profissionais de forma rápida e eficiente. Com recursos como avatares de IA, capacidades de texto para vídeo e templates de vídeo personalizáveis, você pode produzir vídeos de marketing de alta qualidade e anúncios internos com facilidade.

Posso personalizar elementos de marca e visuais nos meus vídeos da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos. Você também pode personalizar elementos do vídeo com animações de texto, imagens de arquivo e música de fundo para garantir que seus vídeos corporativos permaneçam alinhados à marca e brilhem.

Como a HeyGen converte um roteiro em um vídeo dinâmico?

O recurso inovador de texto para vídeo da HeyGen permite que você transforme qualquer roteiro em um vídeo dinâmico usando vozes de IA e avatares de IA realistas. Basta inserir o texto desejado, selecionar um avatar e uma voz, e a HeyGen cuida do processo de criação do vídeo, tornando simples a produção de mensagens de vídeo profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo