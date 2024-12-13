Gerador de Vídeos de Anúncio do CEO: Crie Atualizações Impactantes

Produza vídeos corporativos de anúncio envolventes com avatares de IA realistas, garantindo que suas atualizações executivas sejam entregues de forma profissional e eficiente.

Crie um vídeo corporativo de anúncio de 60 segundos, onde um avatar de IA, projetado para se assemelhar a um CEO confiante, transmite uma mensagem inspiradora sobre uma nova direção da empresa. Este vídeo de alta qualidade, direcionado tanto para funcionários internos quanto para investidores-chave, deve apresentar um estilo visual moderno e elegante, com uma voz tranquilizadora e autoritária, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para transmitir atualizações executivas com impacto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de atualização executiva de 45 segundos, voltado para acionistas e alta administração, detalhando o desempenho da empresa no terceiro trimestre e futuras mudanças estratégicas. O estilo visual deve ser limpo e profissional, incorporando sobreposições gráficas sutis para destacar métricas-chave, enquanto o áudio mantém um tom sério, mas otimista, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem precisa neste vídeo de anúncio corporativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma mensagem de vídeo interna envolvente de 30 segundos, projetada para todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa de bem-estar em toda a empresa. Esta peça de comunicação corporativa deve adotar um estilo visual amigável e acessível, com música de fundo animadora, tornando-a acessível e encorajadora, aproveitando ao máximo os Modelos e cenas da HeyGen para agilizar a produção e garantir a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma atualização externa nítida de 20 segundos, abordando um recente desenvolvimento de mercado ou um anúncio rápido para clientes e partes interessadas externas. Este vídeo precisa de um fundo visualmente marcado, mantendo a identidade corporativa através de controles de branding, e apresenta uma voz calma, mas assertiva, gerada via geração de Voz da HeyGen para entregar a mensagem concisa com clareza, utilizando vozes de IA para um tom consistente em todas as comunicações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio do CEO

Crie vídeos de anúncio do CEO profissionais e impactantes com facilidade impulsionada por IA. Transforme seu roteiro em uma mensagem corporativa polida rápida e eficientemente.

1
Step 1
Crie seu Roteiro
Elabore sua mensagem de anúncio detalhada. Nossa plataforma aproveita a tecnologia de Texto-para-vídeo de roteiro para transformar suas palavras em conteúdo visual envolvente para comunicação corporativa eficaz.
2
Step 2
Escolha seu Avatar e Voz de IA
Selecione um avatar de IA profissional para representar seu CEO ou porta-voz. Aprimore ainda mais sua mensagem emparelhando-a com uma voz de IA que transmite suas atualizações executivas com impacto.
3
Step 3
Aplique Branding e Mídia
Utilize nossos controles abrangentes de Branding para incorporar o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que seu vídeo de anúncio mantenha uma identidade corporativa consistente e uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Anúncio
Finalize sua criação e utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para gerar seu vídeo de anúncio corporativo de alta qualidade, garantindo que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios Corporativos Envolventes para Mídias Sociais

Crie e compartilhe rapidamente vídeos de anúncio profissionais e envolventes otimizados para várias plataformas de mídia social.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de anúncio do CEO?

A HeyGen permite que você crie vídeos de anúncio do CEO e vídeos corporativos com facilidade incomparável. Nosso gerador de vídeos de IA transforma seu roteiro em vídeo de alta qualidade usando avatares de IA realistas e vozes de IA, simplificando significativamente sua comunicação corporativa.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos de anúncio corporativo?

A HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos de anúncio corporativo estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode utilizar modelos de vídeo personalizáveis, integrar seu logotipo e cores da marca, e selecionar de uma rica biblioteca de vídeos de estoque para manter uma saída de vídeo consistente e de alta qualidade.

A HeyGen pode gerar vídeos de anúncio diretamente de um roteiro?

Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de anúncio ao converter seu roteiro diretamente em conteúdo de vídeo envolvente. Nossos recursos avançados de texto-para-vídeo de IA geram automaticamente vídeos profissionais, completos com vozes de IA e legendas automáticas, economizando tempo significativo de produção.

Quais tipos de comunicação corporativa a HeyGen pode aprimorar com vídeo de IA?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen é ideal para diversas necessidades de comunicação corporativa, incluindo atualizações executivas, mensagens de vídeo internas e conteúdo de treinamento. Aproveitando recursos avançados de IA, a HeyGen ajuda você a criar comunicações de vídeo envolventes e consistentes que ressoam com seu público.

