Gerador de anúncios do CEO: Crie Vídeos Impactantes
Gere rapidamente vídeos corporativos de anúncio atraentes usando avatares de IA avançados.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para todos os funcionários, compartilhando 'Atualizações Corporativas' cruciais. O estilo visual deve ser acolhedor, envolvente e profissional, incorporando sutilmente a marca da empresa. Uma geração de voz em off calma, mas autoritária, entregará a mensagem, apoiada por uma música de fundo suave e motivacional, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para um visual polido.
Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos do 'gerador de anúncios do CEO' especificamente para novos contratados, enfatizando um 'anúncio de novo funcionário'. A estética visual deve ser amigável, profissional e acolhedora, apresentando diversos avatares de IA que transmitam inclusão. A mensagem deve ser entregue por uma voz de IA clara, articulada e tranquilizadora, garantindo acessibilidade com Legendas/legendas geradas automaticamente.
Desenhe um vídeo de atualização executiva impactante de 30 segundos para investidores e principais partes interessadas, delineando a visão estratégica da empresa, destacando sua liderança em 'IA generativa'. O estilo visual deve ser autoritário e de alta tecnologia, utilizando gráficos abstratos e visualizações de dados da biblioteca de mídia/suporte de estoque. Uma voz de IA confiante e persuasiva transmitirá a mensagem com uma trilha sonora de fundo minimalista e futurista, garantindo visualização ideal em todas as plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Corporativos Impactantes para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos de anúncio do CEO profissionais otimizados para plataformas de mídia social para alcançar públicos mais amplos de forma eficaz.
Entregue Atualizações Executivas Inspiradoras e Mensagens Motivacionais.
Crie anúncios do CEO atraentes e vídeos motivacionais para aumentar o moral dos funcionários e comunicar a visão da empresa com avatares de IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos corporativos de anúncio profissionais?
O gerador de vídeos de IA da HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e opções personalizáveis, permitindo que os usuários criem facilmente vídeos corporativos de anúncio impactantes sem experiência extensa em design. Você pode personalizar cada aspecto para manter a identidade única da sua marca.
A HeyGen pode gerar avatares de IA realistas para atualizações executivas?
Sim, a HeyGen apresenta avatares de IA realistas que podem entregar suas atualizações executivas com expressões e gestos autênticos. Basta inserir seu Texto-para-vídeo a partir do roteiro, e a HeyGen o transformará em um vídeo atraente com vozes de IA realistas.
Quais controles de marca estão disponíveis para meus anúncios de comunicação interna?
A HeyGen fornece controles de Marca robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes em todos os seus vídeos de comunicação interna e corporativa. Isso garante que cada anúncio gerado seja consistente e profissional.
A HeyGen é adequada para criar vídeos de anúncio do CEO e lançamentos de produtos?
Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para produzir vídeos de anúncio do CEO de alta qualidade e Lançamentos de Produtos dinâmicos. Sua plataforma intuitiva simplifica a criação de vídeos corporativos de anúncio poderosos que cativam seu público.