Uma vez que seu vídeo de suporte para catering esteja completo, o HeyGen oferece opções diretas para baixá-lo e compartilhá-lo. Você pode exportar seus visuais gerados por IA em vários formatos de proporção, garantindo uma exibição ideal em diferentes plataformas. Isso torna a distribuição do seu conteúdo promocional, como destaques de menu, simples e eficiente.