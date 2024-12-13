Crie um vídeo de produto vibrante de 30 segundos, projetado para marcas de e-commerce que desejam apresentar uma nova coleção nas redes sociais. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, com cortes rápidos entre várias fotos de produtos e uma trilha sonora moderna e animada. Utilize a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar visualmente impressionantes e elevar sua experiência com o criador de vídeos de catálogo, capturando a atenção imediata do seu público-alvo de compradores online.

