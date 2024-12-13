Crie um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de e-commerce que precisam de criação de conteúdo eficiente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, mostrando dinamicamente as características do produto com transições suaves, acompanhado por uma narração animada e profissional gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen. Este vídeo tem como objetivo ilustrar como um Gerador de Vídeo de Produto com IA simplifica seus esforços de marketing.

Gerar Vídeo