Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a pequenos varejistas online, projetado como um "modelo de vídeo de lançamento de novo produto" para introduzir rapidamente um item novo. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente envolvente, utilizando cores brilhantes e transições energéticas, complementado por música moderna e animada, tudo construído usando os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para garantir um visual polido e profissional. Este vídeo captará efetivamente a atenção para um "marketing de vídeo de e-commerce" eficaz.
Desenvolva um segmento persuasivo de campanha de "Anúncios de Catálogo em Vídeo" de 60 segundos voltado para gerentes de marketing, enfatizando "capacidades criativas escaláveis" para diversas linhas de produtos. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e corporativo com gráficos impactantes e transições suaves, acompanhado por uma narração convincente e autoritária gerada usando "Geração de Narração" a partir de um roteiro, garantindo uma mensagem consistente e uma experiência de áudio de alta qualidade.
Produza um anúncio conciso de 15 segundos para redes sociais, direcionado a profissionais de marketing de redes sociais, destacando "visuais de alta qualidade" de um produto com um toque de "Personalização". Este vídeo rápido deve apresentar edição moderna e acelerada e música de fundo contemporânea, garantindo máximo engajamento, e deve incluir "Legendas" claramente visíveis para transmitir mensagens-chave mesmo quando visualizado sem som, tornando-o perfeito para rolagens rápidas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Melhoria de Catálogo

Transforme seu catálogo de produtos em anúncios de vídeo envolventes sem esforço, atraindo mais clientes e apresentando seus produtos com visuais dinâmicos.

Carregar Dados do Produto
Comece integrando seu feed de produtos existente. Nossa plataforma utiliza a integração de dados do produto para servir como a base precisa para a geração dinâmica de vídeos, mantendo a consistência com seu catálogo.
Escolher um Modelo de Vídeo
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionalmente projetados e otimizados para e-commerce. Esses modelos fornecem um ponto de partida rápido e eficaz para criar visuais de alta qualidade.
Adicionar Elementos Envolventes
Personalize seu vídeo incorporando elementos cativantes. Melhore as explicações dos produtos usando avatares de IA, texto dinâmico para vídeo a partir de roteiro, ou narrações personalizadas para dar vida ao seu catálogo.
Exportar e Implantar
Finalize seu vídeo com opções precisas de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação adaptadas para várias plataformas de publicidade. Seu vídeo de catálogo aprimorado está agora pronto para uma distribuição impactante.

Apresente Produtos com Vídeos Potencializados por IA

Aproveite a IA para criar vídeos de demonstração de produtos impressionantes, melhorando seu catálogo digital com visuais dinâmicos e apresentações detalhadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a qualidade criativa dos meus vídeos de produtos?

A plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen capacita você a produzir visuais de alta qualidade para seus vídeos de produtos, oferecendo capacidades criativas como Fontes e mídias personalizadas, e Animações envolventes para apresentar seus produtos de forma única.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de produtos eficaz para e-commerce?

A HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de produtos, fornecendo Soluções de Vídeo para E-commerce abrangentes através de suas funcionalidades de Criação de Vídeo Sem Código e Criação de Vídeo Automatizada, perfeitas para gerar Anúncios de Catálogo em Vídeo impactantes de forma eficiente.

A HeyGen pode utilizar avatares de IA para demonstrações de produtos envolventes?

Sim, a HeyGen aproveita avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para criar Vídeos de Demonstração de Produtos envolventes, completos com geração de narração natural, aumentando significativamente o engajamento.

Como a HeyGen apoia a criação escalável de vídeos para grandes catálogos de produtos?

A HeyGen funciona como um robusto criador de vídeos de melhoria de catálogo, permitindo Escalabilidade através de seu processo de Criação de Vídeo Automatizada e Integração de Dados de Produtos sem interrupções, simplificando seu processo criativo para extensas linhas de produtos.

