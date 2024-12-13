Criador de Vídeos de Catálogo de Produtos: Crie Vídeos Envolventes

Transforme roteiros de produtos em vídeos envolventes para redes sociais instantaneamente com nossa avançada tecnologia de Texto-para-vídeo para empresas de e-commerce.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma demonstração de produto de 1 minuto e 30 segundos voltada para empresas de e-commerce ansiosas para otimizar sua produção de conteúdo usando um Criador de Vídeos de Produto com AI. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e energético, empregando cortes rápidos para mostrar a integração perfeita de avatares AI em várias apresentações de produtos, acompanhados por uma narração profissional. Este prompt visa ilustrar como os avatares AI do HeyGen oferecem uma solução econômica para criar porta-vozes diversos e envolventes para linhas de produtos sem filmagens tradicionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de visão geral abrangente de 2 minutos voltado para equipes de marketing e gerentes de produto que precisam de soluções escaláveis para gerar inúmeros vídeos de produtos. A estética visual deve ser dinâmica, apresentando transições rápidas entre várias opções de personalização e uma trilha sonora profissional e animada. Este vídeo deve demonstrar os robustos Modelos & cenas do HeyGen, mostrando como os usuários podem rapidamente adaptar layouts pré-desenhados para atender a diversas linhas de produtos, enfatizando o poder de um Criador de Vídeos de Catálogo de Produtos abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Conceba um vídeo explicativo de 1 minuto e 15 segundos para criadores de conteúdo que priorizam alcance global e acessibilidade, focando na facilidade técnica da Geração de Vídeo de Ponta a Ponta. O estilo do vídeo deve ser claro e direto, utilizando animações limpas para destacar recursos e um narrador amigável e articulado. Mostre como o HeyGen simplifica a adição de Legendas, garantindo que o conteúdo seja universalmente compreensível e compatível sem edição manual complexa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Catálogo de Clareza

Transforme facilmente seu catálogo de produtos em vídeos envolventes e de alta qualidade, projetados para cativar seu público e aumentar sua presença no e-commerce.

Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais projetados para exibições de produtos ou comece do zero. Nossos "Modelos & cenas" fornecem uma base para criar vídeos de produtos atraentes.
Step 2
Personalize Seu Vídeo de Produto
Adapte seu vídeo com a identidade única da sua marca. Utilize extensas opções de personalização para integrar seus logotipos, cores da marca e mídia específica de produtos sem esforço usando nossos "Controles de marca (logotipo, cores)".
Step 3
Gere Narração Envolvente
Adicione um toque humano ou explicações claras com narração gerada por AI. Nosso recurso de "Geração de narração" permite criar narrações profissionais a partir do seu roteiro, garantindo clareza perfeita para seus itens de catálogo.
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seus vídeos envolventes para redes sociais e exporte-os em várias proporções para diferentes plataformas. Nosso "Redimensionamento de proporção & exportações" garante que seu conteúdo fique perfeito em qualquer lugar.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor do Produto com Histórias de Clientes

Produza vídeos AI envolventes que mostram histórias reais de sucesso de clientes, aprimorando o entendimento e a confiança no produto a partir do seu catálogo.

Como o HeyGen utiliza AI para criação eficiente de vídeos de produtos?

O HeyGen simplifica o processo de produção através da criação de vídeos com tecnologia AI avançada, permitindo que os usuários gerem vídeos de produtos atraentes diretamente de um roteiro. Nossa plataforma apresenta avatares AI realistas e funcionalidade de texto-para-vídeo, reduzindo drasticamente o tempo de produção.

Quais opções de personalização estão disponíveis no editor de vídeo do HeyGen?

O editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen oferece extensas opções de personalização para seus vídeos de produtos. Os usuários podem selecionar modelos profissionais, ajustar controles de marca, incluindo logotipos e cores, e integrar facilmente sua mídia para um visual único.

O HeyGen pode gerar narrações profissionais e legendas para vídeos?

Sim, o HeyGen oferece narrações profissionais para aprimorar vídeos de produtos e gera automaticamente legendas precisas. Nossa Geração de Vídeo de Ponta a Ponta garante que seu conteúdo esteja polido e pronto para várias plataformas, com opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportação.

O HeyGen é eficaz como Criador de Vídeos de Produto com AI para e-commerce?

O HeyGen se destaca como Criador de Vídeos de Produto com AI, permitindo que empresas de e-commerce criem rapidamente anúncios de alto desempenho e vídeos envolventes para redes sociais. Ele oferece uma solução abrangente para gerar vídeos de catálogo de produtos impactantes que aumentam o engajamento do cliente.

