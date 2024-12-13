Crie Vídeos Incríveis com Nosso Criador de Vídeos de Anúncio

Desbloqueie o poder da geração visual impulsionada por IA para criar vídeos de anúncios cativantes com modelos personalizáveis e compartilhamento fácil nas redes sociais.

600/2000

Explore Examples

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

um collage de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum collage de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Para uma revelação de elenco de 60 segundos, os modelos de vídeo de elenco da HeyGen oferecem um design elegante e moderno feito sob medida para compartilhamento em mídias sociais. Ideal para agências de elenco e olheiros de talentos, este vídeo combina opções de personalização com o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar uma apresentação visualmente impressionante. O vídeo apresenta uma estética limpa e minimalista com transições sutis e uma trilha sonora instrumental suave, tornando-o perfeito para destacar os talentos únicos do seu elenco.
Prompt 2
Conquiste seu público com um anúncio de elenco de 30 segundos usando a ferramenta de criação de vídeos da HeyGen. Projetado para cineastas independentes e pequenas produtoras, este vídeo utiliza um estilo visual ousado e dramático, realçado pela geração de voz da HeyGen para adicionar um toque profissional. O uso de cores de alto contraste e movimentos dinâmicos de câmera garante que seu anúncio se destaque, enquanto a música de fundo energética mantém os espectadores cativados do início ao fim.
Prompt 3
Anuncie seu novo elenco em um vídeo de 90 segundos usando o gerador de vídeos de anúncio da HeyGen, feito sob medida para grandes casas de produção e redes de entretenimento. Este vídeo apresenta um estilo visual cinematográfico, com tomadas amplas e música de fundo épica para criar uma sensação de grandeza. A capacidade de legendas/legendagem da HeyGen garante acessibilidade para todos os espectadores, enquanto o design baseado em modelos permite uma personalização rápida e fácil. Este vídeo é perfeito para causar uma impressão duradoura em um amplo público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como usar um criador de vídeos de anúncio de elenco

Crie vídeos de anúncio de elenco envolventes sem esforço com nossa ferramenta intuitiva de criação de vídeos.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo Cast
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo de elenco disponíveis em nossa ferramenta de criação de vídeos. Esses modelos oferecem um ponto de partida estruturado, facilitando a criação do seu vídeo de anúncio.
2
Step 2
Personalize com Visuais Impulsionados por IA
Aprimore seu vídeo utilizando nosso gerador visual impulsionado por IA. Este recurso permite que você adicione efeitos de vídeo exclusivos e personalize os visuais para combinar com o tema do seu anúncio.
3
Step 3
Adicionar Música de Fundo e Narração
Incorpore música de fundo e gere uma narração para dar um toque profissional ao seu vídeo. Nossa ferramenta suporta a geração de narração, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar nas Redes Sociais
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato desejado e compartilhe diretamente nas plataformas de mídia social. Nosso software de edição de vídeo facilita o alcance do seu público com apenas alguns cliques.

Casos de Uso

O criador de vídeos de anúncio da HeyGen empodera criadores com ferramentas impulsionadas por IA para elaborar anúncios de elenco cativantes. Com modelos de vídeo de elenco personalizáveis e compartilhamento fácil nas redes sociais, a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos.

Apresente Histórias de Sucesso de Clientes com Vídeos Interativos de IA

.

Highlight your casting choices and success stories using HeyGen's template-based design and customization options.

background image

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos de anúncios do HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos?

O criador de vídeos de anúncio da HeyGen oferece uma variedade de opções de personalização e modelos de vídeo de elenco, permitindo que você crie vídeos visualmente impressionantes com facilidade. Seu gerador visual baseado em IA garante que seus projetos se destaquem com qualidade profissional.

Quais recursos a ferramenta de criação de vídeos da HeyGen oferece para usuários técnicos?

A ferramenta de criação de vídeos da HeyGen oferece recursos avançados como conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro, geração de voz em off e redimensionamento de proporção de aspecto. Essas capacidades a tornam uma escolha poderosa para usuários que procuram um software de edição de vídeo abrangente.

Posso usar o HeyGen para adicionar efeitos de vídeo e música de fundo?

Sim, o HeyGen permite que você aprimore seus vídeos com uma variedade de efeitos visuais e opções de música de fundo, garantindo que seu conteúdo seja envolvente e dinâmico.

O HeyGen oferece suporte para compartilhamento em redes sociais dos meus vídeos?

Com certeza, o HeyGen facilita o compartilhamento dos seus vídeos nas plataformas de mídia social, graças ao seu design baseado em modelos e opções de exportação sem complicações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo