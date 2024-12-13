A HeyGen oferece vantagens significativas para o treinamento de caixa, incluindo mensagens consistentes, redução do tempo de produção e economia de custos. Ao aproveitar a AI, você pode garantir que todos os trabalhadores de vendas no varejo recebam instruções uniformes e eficazes, aprimorando sua compreensão das operações de caixa e interações com clientes.