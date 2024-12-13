Imagine um vídeo de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como o HeyGen transforma o processo complexo de criar um vídeo de estudo de caso em uma tarefa sem esforço. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando animações dinâmicas para ilustrar transições, acompanhado por uma narração animada e confiante. Destaque o poder dos avatares de IA do HeyGen e sua robusta capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar narrativas envolventes.

