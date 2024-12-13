Produza um vídeo explicativo de estudo de caso de 60 segundos mostrando como uma empresa B2B SaaS usou o HeyGen para melhorar drasticamente as taxas de conversão em seus esforços de geração de leads, direcionado a profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando avatares de IA do HeyGen explicando métricas-chave, complementado por uma música de fundo animada e confiante e geração de narração clara.

Gerar Vídeo