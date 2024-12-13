Criador de Vídeos Explicativos de Estudo de Caso para Resultados Comprovados

Crie vídeos explicativos envolventes para mostrar seu sucesso com avatares de IA que cativam seu público e melhoram as taxas de conversão.

Produza um vídeo explicativo de estudo de caso de 60 segundos mostrando como uma empresa B2B SaaS usou o HeyGen para melhorar drasticamente as taxas de conversão em seus esforços de geração de leads, direcionado a profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando avatares de IA do HeyGen explicando métricas-chave, complementado por uma música de fundo animada e confiante e geração de narração clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 30 segundos para o lançamento de um novo aplicativo móvel, especificamente para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de produtos, projetado para engajamento rápido em plataformas de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, colorido e dinâmico, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen, com o resultado final facilmente compartilhável após redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de quadro branco de 45 segundos que simplifique um conceito financeiro complexo para educadores ou departamentos de treinamento corporativo, demonstrando o poder de criar vídeos explicativos para fins educacionais. O estilo visual deve ser a clássica animação de quadro branco, acompanhada por uma voz de IA amigável e informativa, alimentada por texto para vídeo a partir de roteiro, aprimorada com legendas na tela.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de IA de 50 segundos para agências de marketing e anunciantes digitais, ilustrando como eles podem aproveitar o HeyGen para campanhas de marketing em vídeo diversificadas em vários setores. Este prompt deve apresentar um estilo visual dinâmico incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque e avatares de IA interagindo com gráficos, mantendo um tom de áudio persuasivo e profissional para destacar a rápida criação de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Usar o Criador de Vídeos Explicativos de Estudo de Caso

Transforme facilmente suas histórias de sucesso em narrativas visuais envolventes para mostrar seu valor e engajar seu público.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de "modelos" profissionais ou cole seu roteiro de estudo de caso para gerar instantaneamente cenas de vídeo, estabelecendo a base para sua narrativa.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Utilize o "editor de arrastar e soltar" intuitivo para integrar seus ativos de marca, adicionar avatares de IA envolventes e incorporar visuais relevantes da biblioteca de mídia para criar seu estudo de caso único.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Aumente o impacto do seu vídeo gerando narrações com som natural usando o "gerador de voz de IA" e selecionando músicas de fundo de nossa extensa biblioteca para definir o tom perfeito.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de estudo de caso envolvente. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto para otimizar para diferentes plataformas, depois "exporte e compartilhe" sua criação polida para mostrar seu sucesso.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Transforme seus vídeos explicativos e estudos de caso em clipes curtos e cativantes para expandir o alcance e o engajamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos?

A plataforma alimentada por IA do HeyGen torna incrivelmente fácil criar vídeos explicativos profissionais sem habilidades extensas de edição. Utilize nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e vasta biblioteca de modelos para dar vida às suas ideias rapidamente.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos explicativos animados?

O HeyGen oferece extensas opções criativas para seus vídeos explicativos animados, incluindo avatares de IA, controles de marca personalizados e acesso a uma rica biblioteca de vídeos e músicas de estoque. Você pode personalizar facilmente cada aspecto para corresponder ao estilo único da sua marca para uma experiência envolvente de criador de vídeos explicativos animados.

O HeyGen pode produzir vídeos explicativos especializados como estudos de caso?

Sim, o HeyGen é um poderoso criador de vídeos explicativos de estudo de caso, permitindo que você crie narrativas envolventes com vozes de IA e avatares de IA. Nossa plataforma ajuda você a gerar rapidamente vídeos envolventes a partir de seus roteiros para mostrar efetivamente histórias de sucesso e melhorar as taxas de conversão.

Como o HeyGen ajuda a compartilhar e distribuir vídeos explicativos de forma eficaz?

O HeyGen simplifica o processo de exportação e compartilhamento de seus vídeos explicativos em várias plataformas, tornando o marketing em vídeo sem esforço. Você pode gerar seu vídeo em diferentes proporções de aspecto adequadas para mídias sociais, garantindo que seu conteúdo alcance um público mais amplo.

