Crie um vídeo envolvente de 30 segundos demonstrando como uma pequena empresa superou um desafio comum, utilizando o HeyGen como um 'criador de vídeos de relatório de caso'. Esta narrativa deve ser direcionada a proprietários de pequenas empresas, apresentando um estilo visual profissional e limpo e uma narração clara e autoritária gerada usando a geração de voz do HeyGen para explicar a solução e os resultados de forma eficaz.

