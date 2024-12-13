Criador de Vídeos Publicitários Animados: Crie Anúncios Animados Envolventes

Crie facilmente anúncios animados envolventes com avatares de AI, transformando suas ideias em promoções de alta conversão para redes sociais em pouco tempo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional de 90 segundos direcionado a profissionais de marketing, destacando como "criar anúncios em vídeo" de forma eficiente. Este vídeo deve apresentar um design visual moderno e limpo, com transições sutis e uma narração profissional e informativa. Enfatize as capacidades avançadas de "avatares de AI" e "geração de narração" da HeyGen para agilizar o processo de criação de anúncios.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para criadores de conteúdo, ilustrando a interface intuitiva do "editor de vídeo online". O estilo visual deve ser dinâmico e interativo, com texto na tela sincronizado com uma narração amigável e orientadora. Este vídeo deve demonstrar claramente como usar os recursos "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e "Legendas/captions" da HeyGen para personalizar "anúncios de vídeo animados" de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo publicitário rápido de 45 segundos demonstrando a criação de uma campanha impressionante de "anúncios de vídeo animados" para profissionais de marketing digital, direcionada a várias plataformas de mídia social. O vídeo deve ter uma estética de desenho animado rápida e visualmente marcante, com música animada e livre de royalties e narração concisa. Destaque o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" e "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen para otimizar "anúncios de mídia social" para diferentes formatos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários Animados

Crie facilmente anúncios de vídeo animados envolventes que capturam a atenção e geram resultados, sem necessidade de experiência prévia em animação.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates de vídeo profissionais para iniciar a criação do seu anúncio animado, garantindo um processo de design suave e eficiente.
2
Step 2
Personalize Seus Personagens e Cenas
Utilize o construtor de personagens intuitivo para projetar personagens animados únicos e configurar cenas dinâmicas que dão vida à história do seu anúncio.
3
Step 3
Adicione Narrações e Textos Envolventes
Integre narrações profissionais usando nosso recurso avançado de Texto-para-Fala e adicione textos impactantes para transmitir claramente sua mensagem ao seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Finalize seu anúncio animado exportando-o em várias proporções de aspecto, pronto para compartilhamento instantâneo em plataformas de mídia social para impulsionar conversões.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de histórias de sucesso animadas e envolventes que constroem confiança e atraem novos clientes.

Perguntas Frequentes

Como o editor de vídeo online da HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo?

A HeyGen oferece um editor de vídeo online intuitivo que utiliza ferramentas potentes de AI e uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, tornando o processo de criação de anúncios em vídeo profissionais eficiente para qualquer pessoa. Esta plataforma poderosa simplifica tarefas complexas de edição, permitindo a produção rápida de conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen pode me ajudar a produzir anúncios de vídeo animados envolventes?

Com certeza. Com a HeyGen, você pode facilmente criar anúncios de vídeo animados cativantes usando nossos avatares de AI avançados e um robusto construtor de personagens. Nosso recurso de texto-para-fala também permite gerar narrações dinâmicas, dando vida aos seus conceitos animados sem esforço.

Quais recursos a HeyGen oferece para acelerar minha produção de anúncios em vídeo?

A HeyGen acelera significativamente sua produção de anúncios em vídeo com uma rica biblioteca de templates de vídeo personalizáveis, cenas prontas para uso e uma vasta biblioteca de ativos de estoque. Você também pode aprimorar seus projetos com música livre de royalties e vários elementos de mídia, garantindo a criação rápida de conteúdo.

Como posso personalizar meus anúncios em vídeo com a HeyGen para manter a consistência da marca?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você adicione facilmente seu logotipo, cores específicas e fontes personalizadas aos seus anúncios em vídeo, garantindo uma identidade de marca consistente. Você também pode adicionar texto ao vídeo e utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, mantendo uma aparência profissional em todos os seus anúncios de mídia social.

