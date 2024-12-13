A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você adicione facilmente seu logotipo, cores específicas e fontes personalizadas aos seus anúncios em vídeo, garantindo uma identidade de marca consistente. Você também pode adicionar texto ao vídeo e utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, mantendo uma aparência profissional em todos os seus anúncios de mídia social.