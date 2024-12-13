O Gerador de Texto para Vídeo da HeyGen permite a conversão rápida do seu roteiro em um vídeo profissional. Aproveitando a Criação de Vídeo Nativa de Prompt, você pode alcançar a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta de forma eficiente, reduzindo significativamente o tempo de produção enquanto mantém a qualidade profissional.