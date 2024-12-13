Criador de Vídeos para Página de Carreiras: Atraia Talentos de Topo Instantaneamente

Produza facilmente vídeos profissionais de marca empregadora que atraem talentos de topo. Transforme qualquer roteiro em vídeo com nossas avançadas capacidades de texto-para-vídeo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma descrição de trabalho em vídeo informativa de 60 segundos voltada para candidatos potenciais para uma função técnica, fornecendo uma visão clara das responsabilidades e dinâmica da equipe. Este vídeo profissional e direto deve apresentar visuais nítidos de um ambiente de escritório moderno e uma entrega de áudio clara e autoritária. Aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transmitir com precisão os requisitos do trabalho e insights da equipe, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente articulado para os candidatos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de recrutamento envolvente de 30 segundos para a sua página de carreiras, direcionado a recém-formados e candidatos a vagas de nível inicial, com um apelo fresco e energético. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, incorporando gráficos em movimento e uma trilha de fundo animada, enquanto o áudio é entusiástico e acolhedor. Empregue os versáteis modelos de vídeo da HeyGen e opções de personalização de marca para criar rapidamente uma peça polida e com a marca que ressoe com um público mais jovem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um sofisticado vídeo de recrutamento de 45 segundos com IA para atrair talentos de alto nível em posições executivas, destacando a visão da sua empresa e oportunidades de liderança. A estética visual deve ser elegante e minimalista, utilizando imagens de alta qualidade de tecnologias inovadoras e interações executivas, acompanhadas por uma narração calma e persuasiva. Integre a geração de Narração profissional da HeyGen para entregar uma narrativa convincente, acompanhada de legendas para maior acessibilidade e impacto em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Página de Carreiras

Crie rapidamente vídeos envolventes de marca empregadora para sua página de carreiras e descrições de trabalho usando IA, atraindo talentos de topo com conteúdo profissional e personalizado.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou cole seu próprio roteiro para começar a criar seu vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Personalize Sua Marca
Personalize seu vídeo com elementos de marca personalizáveis e selecione um avatar de IA para representar a cultura da sua empresa.
3
Step 3
Gere Narração
Transforme seu roteiro em uma apresentação polida com geração de narração profissional, garantindo uma mensagem clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Produza vídeos de marca empregadora de alta qualidade prontos para sua página de carreiras, recrutamento em redes sociais e descrições de trabalho em vídeo para atrair talentos de topo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre a cultura da empresa para inspirar potenciais contratados.

Desenvolva vídeos inspiradores que destacam a cultura única, valores e equipe da sua empresa, ressoando com candidatos ideais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de marca empregadora e atrair talentos de topo?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de marca empregadora envolventes com avatares de IA e personalização de marca, mostrando efetivamente a cultura da sua empresa. Esta interface intuitiva permite narração profissional e visuais envolventes, fazendo sua página de carreiras e recrutamento em redes sociais se destacarem para atrair talentos de topo.

O que torna a HeyGen um criador eficiente de vídeos de recrutamento com IA para descrições de trabalho em vídeo?

A HeyGen simplifica a criação de descrições de trabalho em vídeo, permitindo que você gere vídeos profissionais a partir de texto com avatares de IA e sem edição. Nossos modelos de vídeo e ferramentas de IA agilizam o processo, permitindo rápida implantação em plataformas como o LinkedIn para uma aquisição de talentos eficaz.

A HeyGen pode servir como nosso criador de vídeos para página de carreiras com personalização de marca?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser seu criador de vídeos para página de carreiras, oferecendo amplas opções de personalização de marca para alinhar perfeitamente com a identidade visual da sua empresa. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca em cada vídeo de recrutamento.

Como as ferramentas de IA dentro da HeyGen apoiam estratégias modernas de aquisição de talentos?

As poderosas ferramentas de IA da HeyGen, incluindo avatares de IA e capacidades de narração profissional, apoiam significativamente a aquisição de talentos ao permitir a rápida criação de conteúdo diversificado em vídeo. Isso permite que recrutadores produzam vídeos envolventes para recrutamento em redes sociais e atraiam talentos de topo de forma eficiente.

