Domine o Criador de Vídeos para Fortalecimento de Carreira com HeyGen
Impulsione o desenvolvimento profissional e atraia talentos de ponta com vídeos de treinamento envolventes, aproveitando avatares de IA avançados.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de treinamento de desenvolvimento profissional de 60 segundos para funcionários internos, detalhando uma nova habilidade ou atualização de software. Empregue um estilo visual claro e educacional com demonstrações passo a passo e uma narração amigável e encorajadora, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para agilizar a produção de conteúdo para vídeos de treinamento eficazes.
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos de branding do empregador voltado para candidatos a emprego, destacando a cultura única da sua empresa e a colaboração da equipe. Opte por uma estética visual autêntica e energética com depoimentos genuínos de funcionários e uma trilha sonora de fundo acolhedora e convidativa, usando a geração de narração da HeyGen para articular a missão da empresa e atrair futuros membros da equipe.
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos de integração para novos contratados, apresentando políticas essenciais da empresa e a estrutura da equipe para uma integração tranquila. Adote uma abordagem visual acolhedora e estruturada com gráficos limpos e uma narração tranquilizadora, incorporando legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e comunicação interna clara para equipes diversas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Cursos de Desenvolvimento Profissional.
Crie e entregue cursos de treinamento abrangentes com facilidade, capacitando os funcionários com desenvolvimento profissional e alcançando um público mais amplo.
Aprimore o Recrutamento e o Branding do Empregador.
Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para redes sociais que destacam a cultura da empresa, atraem talentos de ponta e fortalecem os esforços de branding do empregador.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode agilizar a criação de vídeos de RH para recrutamento e treinamento?
A HeyGen capacita os profissionais de RH a produzir rapidamente vídeos de recrutamento envolventes e vídeos de treinamento eficazes. Com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, a HeyGen ajuda a atrair talentos de ponta e apoia o desenvolvimento profissional dentro da sua organização.
Quais capacidades tornam a HeyGen uma plataforma poderosa de criação de vídeos?
A HeyGen é uma plataforma poderosa de criação de vídeos graças aos seus avatares de IA avançados e à conversão perfeita de texto para vídeo. Seus extensos modelos de vídeo e legendas automáticas reduzem significativamente o tempo de produção, tornando a criação de vídeos eficiente para qualquer necessidade.
A HeyGen é adequada para criar vídeos de comunicação interna e branding do empregador?
Absolutamente, a HeyGen é ideal para criar vídeos de comunicação interna e branding do empregador que destacam a cultura da sua empresa. Suas opções de personalização, incluindo controles de branding, garantem que seus vídeos reflitam consistentemente a identidade da sua marca e ajudem a atrair talentos de ponta.
Que tipo de personalização a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo profissional?
A HeyGen oferece recursos robustos de personalização, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar uma biblioteca de mídia diversificada, legendas automáticas e escolher entre várias proporções para uma experiência de vídeo verdadeiramente profissional e personalizada.