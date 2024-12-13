Gerador de Vídeos de Habilidades de Carreira com AI: Domine Treinamento & Desenvolvimento

Desenvolva conteúdos de aprendizado impactantes sem esforço com avatares de AI que dão vida ao seu treinamento de habilidades de carreira.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo 'como fazer' de 60 segundos explicando o lançamento de um novo recurso de software para equipes de suporte interno, visando otimizar processos. Este vídeo deve ser limpo, direto e apresentar sobreposições de texto na tela com uma voz explicativa e concisa. O público-alvo são as equipes de operações internas e suporte de TI. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente o conteúdo e garantir precisão.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para engenheiros experientes sobre uma nova atualização de conformidade regulatória no setor técnico. O público-alvo são funcionários técnicos seniores e especialistas em L&D. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e autoritário, apresentando uma mistura de diagramas animados e comentários de especialistas. Utilize os Templates e cenas da HeyGen para estruturar eficientemente as informações complexas e manter uma estética de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo rápido de atualização de 45 segundos para gerentes de projeto detalhando os avanços recentes em um projeto técnico, promovendo uma melhor comunicação interna. O público-alvo são gerentes de projeto técnico e líderes de equipe. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, utilizando infográficos visualmente atraentes e uma voz confiante e clara. Use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas de comunicação interna, como Slack ou painéis internos.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Habilidades de Carreira

Produza rapidamente vídeos de treinamento profissional que elevam o desenvolvimento e engajamento de habilidades de carreira usando AI avançada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. O gerador usa "texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente seu material escrito em um vídeo básico, agilizando a fase inicial de produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de "avatares de AI". Esses apresentadores virtuais transmitirão sua mensagem com expressões e movimentos naturais, tornando seus vídeos de treinamento mais dinâmicos.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Melhore a experiência de áudio do seu vídeo com "geração de narração" de alta qualidade. Escolha entre várias vozes e idiomas para garantir que seu treinamento de habilidades de carreira seja entregue de forma clara e profissional.
4
Step 4
Personalize e Exporte
Personalize seu vídeo com "controles de branding" como logotipos e cores personalizadas, garantindo consistência de marca. Finalmente, use os recursos de exportação para baixar seu vídeo profissional de habilidades de carreira para distribuição sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Educação Técnica Simplificada

.

Simplifique assuntos técnicos complexos ou específicos de carreira, melhorando a compreensão e a eficácia da educação profissional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI avançada para geração de vídeos profissionais?

A HeyGen emprega tecnologia sofisticada de geração de vídeos com AI, permitindo que os usuários transformem texto em vídeo sem esforço. Ela apresenta avatares de AI realistas e ferramentas robustas de produção de vídeo dentro de um editor de estúdio intuitivo, possibilitando a geração de vídeos profissionais com notável eficiência.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos de treinamento multilíngues para equipes globais?

Com certeza, a HeyGen capacita empresas a criar vídeos de treinamento multilíngues abrangentes. Com narrações avançadas de AI e legendas automáticas, você pode desenvolver conteúdos envolventes para integração de funcionários e iniciativas mais amplas de aprendizado e desenvolvimento, alcançando diversos públicos de forma eficaz.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis nas ferramentas de edição de vídeo da HeyGen?

A HeyGen oferece amplo controle criativo através de suas ferramentas de edição de vídeo, permitindo que os usuários personalizem avatares, selecionem entre diversos templates e incorporem animações. Você também pode integrar seus elementos de marca únicos e refinar seu roteiro para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua visão.

Como a HeyGen pode simplificar o processo de produção de vídeos para aprendizado e desenvolvimento empresarial?

A HeyGen é projetada para simplificar processos para equipes de aprendizado e desenvolvimento empresarial, oferecendo uma interface de usuário intuitiva e poderosas ferramentas de produção de vídeo. Suas capacidades incluem opções para integração com LMS, facilitando a criação e implantação eficiente de conteúdos para programas de desenvolvimento e aprimoramento de habilidades dos funcionários.

