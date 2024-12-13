Seu Gerador de Vídeos de Desenvolvimento de Carreira para Sucesso em L&D

Ofereça experiências de aprendizado personalizadas sem esforço. Gere vídeos profissionais de desenvolvimento de carreira com avatares de AI realistas.

585/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing atraente de 45 segundos voltado para funcionários existentes para gerar entusiasmo por um novo programa de avanço de carreira interna. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e inspirador com música de fundo animada e visuais profissionais e energéticos. Aproveite a extensa biblioteca de Templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação polida que ressoe com a equipe ansiosa por crescimento na carreira, utilizando efetivamente um gerador de vídeo para espalhar a conscientização e impulsionar a participação.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de feedback personalizado de 30 segundos para indivíduos que recebem avaliações de desempenho ou mentoria, focando em conselhos de desenvolvimento de carreira acionáveis. O estilo visual e de áudio deve ser empático e direto, com uma estética de iluminação quente para criar uma atmosfera de apoio. Utilize a geração de Voiceover da HeyGen para transmitir a mensagem individualizada com um tom consistente e tranquilizador, permitindo uma sensação personalizada como se uma cabeça falante estivesse diretamente se dirigindo ao espectador.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo informativo de 90 segundos para profissionais explorando novas oportunidades de carreira ou estudantes, detalhando caminhos de carreira complexos ou tendências emergentes da indústria dentro de um setor específico. A estética geral deve ser educacional e envolvente, incorporando infográficos, transições suaves e uma voz clara e articulada. Implemente o recurso de Subtítulos/legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, transformando um roteiro detalhado em uma apresentação de texto para vídeo impactante para uma criação de conteúdo eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Desenvolvimento de Carreira

Crie vídeos profissionais de desenvolvimento de carreira com AI sem esforço, transformando texto em conteúdo envolvente para capacitar o crescimento e aprendizado da sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com um Template
Comece selecionando um template profissionalmente projetado ou uma tela em branco para estruturar seu vídeo de desenvolvimento de carreira, aproveitando cenas pré-construídas para eficiência.
2
Step 2
Selecione Avatares e Voiceovers de AI
Escolha entre uma variedade de avatares de AI para apresentar seu conteúdo e gerar voiceovers realistas, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com imagens relevantes, texto e aplique seus controles de branding específicos, incluindo logotipos personalizados e cores da marca, para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de alta qualidade usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações, pronto para distribuição em todos os seus canais de aprendizado e comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional Impactante

.

Gere vídeos inspiradores impulsionados por AI para motivar indivíduos, promovendo uma mentalidade positiva e encorajando o crescimento em sua jornada de desenvolvimento de carreira.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar iniciativas de desenvolvimento de carreira e aprendizado?

A HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de desenvolvimento de carreira e criador de vídeos de AI, transformando iniciativas de "Aprendizado e Desenvolvimento". Ela permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo educacional com avatares de AI e "texto para vídeo AI", simplificando a criação de materiais envolventes.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para gerar vídeos envolventes?

A HeyGen capacita a criação de conteúdo criativo com um conjunto de recursos projetados para produção de vídeos dinâmicos. Os usuários podem aproveitar avatares de AI realistas e diversos templates, juntamente com capacidades de "gerador de voz AI", para criar vídeos de "cabeças falantes" atraentes e histórias visuais envolventes, tornando a HeyGen um eficaz "criador de vídeos AI".

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para empresas?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos ao utilizar tecnologia avançada de "gerador de vídeos AI". Com seu editor de estúdio intuitivo, você pode facilmente converter "texto para vídeo AI", gerar voiceovers e incorporar "subtítulos/legendas", reduzindo drasticamente o tempo e o esforço de edição de vídeos para "criação de conteúdo" profissional.

Os usuários podem personalizar vídeos com seus elementos de marca usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen garante consistência de marca com controles de branding robustos para seus vídeos. Você pode personalizar templates, aplicar o logotipo e as cores da sua marca e integrar mídia específica de uma rica biblioteca de estoque para criar vídeos profissionais "alinhados à marca" sempre, refletindo sua identidade única.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo