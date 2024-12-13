A HeyGen garante a consistência da marca oferecendo controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas de forma integrada em todos os seus vídeos de treinamento. Utilize nossos modelos personalizáveis e biblioteca de mídia para criar conteúdo com aparência profissional que se alinha perfeitamente à sua identidade corporativa.