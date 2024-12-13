Criador de Vídeos de Visão Geral de Neutralidade de Carbono Sem Esforço

Produza facilmente vídeos envolventes de relatórios de sustentabilidade corporativa e aumente a conscientização sobre mudanças climáticas com nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos direcionado a partes interessadas e investidores, destacando o compromisso da sua empresa com relatórios ESG e vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa. O estilo visual deve ser elegante e orientado por dados, com narração autoritária. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar métricas e conquistas de sustentabilidade de forma credível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos voltado para indivíduos e estudantes, incentivando-os a adotar práticas sustentáveis em suas vidas diárias para reduzir sua pegada de carbono. O vídeo deve ter visuais brilhantes e envolventes, uma trilha sonora animada e uma narração amigável. Experimente os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para criar rapidamente uma mensagem visualmente atraente e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio visionário de 90 segundos para clientes e parceiros, detalhando a jornada da sua empresa rumo à neutralidade de carbono, com foco na integração de energia renovável. Empregue um estilo visual moderno e esperançoso, com transições dinâmicas e narração profissional, característico de um Criador de Vídeos de Anúncio de Neutralidade de Carbono por IA. Use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que seu anúncio impactante fique perfeito em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Neutralidade de Carbono

Crie facilmente vídeos profissionais de visão geral de neutralidade de carbono que esclarecem seu compromisso com a sustentabilidade e aprimoram seus relatórios ESG com IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro detalhado. Nossa plataforma utiliza sua capacidade de texto para vídeo para gerar instantaneamente a base de sua visão geral de neutralidade de carbono, garantindo uma mensagem precisa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem visualmente. Esses avatares de IA ajudam a personalizar seu conteúdo de vídeo, tornando-o mais envolvente para seu público.
3
Step 3
Personalize com Branding
Integre a identidade da sua empresa aplicando controles de marca personalizados para logotipos e cores. Isso garante que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com as diretrizes da sua marca, aprimorando sua apresentação corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize sua produção e exporte seu vídeo, escolhendo entre várias proporções adequadas para diferentes plataformas. Compartilhe sua criação impactante do criador de vídeos de IA para comunicar suas conquistas de sustentabilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimorar o Treinamento de Sustentabilidade Corporativa

.

Utilize IA para criar vídeos dinâmicos de treinamento de sustentabilidade corporativa, melhorando o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento sobre relatórios ESG.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de sustentabilidade envolventes para relatórios corporativos?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa e conteúdo de relatórios ESG usando IA. Suas capacidades de texto para vídeo e modelos personalizáveis permitem a criação de conteúdo ecologicamente correto, tornando visualizações de dados complexos acessíveis e impactantes para práticas sustentáveis.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para fazer vídeos de anúncio de neutralidade de carbono?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para simplificar a criação de conteúdo de Criador de Vídeos de Anúncio de Neutralidade de Carbono por IA. Os usuários podem aproveitar a escrita de roteiros e a geração de narração para criar vídeos dinâmicos rapidamente, garantindo que a conscientização ambiental seja comunicada de forma eficaz e criativa.

A HeyGen é adequada para criar conteúdo ecológico profissional e com marca?

Sim, a HeyGen fornece modelos personalizáveis e controles de marca robustos, incluindo integração de logotipo e cores, para garantir que suas práticas sustentáveis sejam apresentadas profissionalmente. Isso ajuda as empresas a gerar anúncios de sustentabilidade nas redes sociais com identidade de marca consistente.

A HeyGen pode ajudar com os aspectos técnicos da produção de vídeos para campanhas ambientais?

Com certeza. A HeyGen suporta várias necessidades técnicas, incluindo redimensionamento de proporção para diferentes plataformas e geração automática de legendas. Sua biblioteca de mídia e suporte a estoque permitem a produção abrangente e eficiente de vídeos de conscientização ambiental sem a necessidade de métodos complexos de filmagem sustentável.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo