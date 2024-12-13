Car Dealership Video Maker: Boost Sales with Engaging Content

Aprimore o marketing da sua concessionária com avatares de IA e modelos personalizáveis para experiências personalizadas com clientes.

570/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Crie um Tour de Vídeo de 60 segundos com Inteligência Artificial que leva seu público em uma jornada virtual pelo seu concessionário. Direcionado a entusiastas de carros com afinidade tecnológica, este vídeo utilizará os avatares de IA da HeyGen para proporcionar uma experiência interativa e sem falhas. Com foco em visuais de alta qualidade e uma narração profissional, este vídeo demonstrará a tecnologia de ponta e o serviço personalizado que seu concessionário oferece, tornando-o uma ferramenta essencial para o marketing de vídeo moderno para concessionárias de automóveis.
Prompt 2
Este vídeo de 30 segundos é feito para compradores de carro pela primeira vez, oferecendo uma experiência personalizada ao cliente que diferencia sua concessionária. Usando a função de texto para vídeo da HeyGen, o vídeo narrará uma história envolvente da jornada do cliente, desde a pesquisa até sair dirigindo seu carro novo. O vídeo será visualmente atraente com um tom acolhedor e convidativo, garantindo que ele ressoe com os espectadores e os incentive a visitar sua concessionária.
Prompt 3
Conquiste seu público com um vídeo de 90 segundos que apresenta a versatilidade das ofertas de sua concessionária. Voltado para famílias em busca de seu próximo veículo, este vídeo utilizará a biblioteca de mídia/acervo da HeyGen para incorporar visuais impressionantes e cenários da vida real. O vídeo será acompanhado por uma narração amigável e informativa, fornecendo insights sobre as características e benefícios dos seus veículos, tornando-o uma ferramenta eficaz para o marketing de vídeo para concessionárias de automóveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como funciona um Criador de Vídeos para Concessionárias de Carros

Crie passeios de vídeo envolventes e personalizados para sua concessionária de veículos com facilidade usando nosso criador de vídeos intuitivo.

1
Step 1
Crie um Tour em Vídeo
Comece utilizando nosso recurso de Tour de Vídeo com Inteligência Artificial para criar uma apresentação dinâmica e envolvente em vídeo do inventário da sua concessionária. Esta ferramenta ajuda você a destacar os principais recursos de cada veículo, tornando seus tours de vídeo informativos e cativantes.
2
Step 2
Escolha Modelos Personalizáveis
Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis para dar ao seu vídeo uma aparência profissional. Esses modelos são projetados para realçar a marca da sua concessionária e garantir que seus vídeos se destaquem.
3
Step 3
Adicione Toques Pessoais
Incorpore experiências personalizadas para os clientes utilizando nossas ferramentas de edição de vídeo. Adicione narrações, legendas e outros elementos para adequar cada vídeo às preferências do seu público, criando uma experiência de visualização mais envolvente e personalizada.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo estiver pronto, utilize nossas opções de redimensionamento de proporção e exportação para garantir que ele fique ótimo em qualquer plataforma. Compartilhe seus vídeos de tours nas redes sociais, no seu site ou diretamente com os clientes para maximizar seu alcance e impacto.

Casos de Uso

A HeyGen capacita concessionárias de veículos com soluções inovadoras de marketing em vídeo, utilizando ferramentas alimentadas por IA e modelos personalizáveis para criar tours em vídeo envolventes e experiências personalizadas para os clientes.

Apresente histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

.

Highlight satisfied customers and their experiences with your dealership, building trust and credibility through compelling video narratives.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o marketing de vídeo para concessionárias de automóveis?

A HeyGen capacita concessionárias de veículos com Tours de Vídeo Potencializados por IA e modelos personalizáveis, facilitando a criação de experiências envolventes e personalizadas para os clientes. Com suas ferramentas intuitivas de edição de vídeo, as concessionárias podem criar narrativas cativantes que ressoam com os potenciais compradores.

O que faz do HeyGen uma escolha top para criador de vídeos de concessionárias de carros?

A HeyGen se destaca como uma criadora de vídeos para concessionárias de veículos ao oferecer recursos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e avatares de IA. Essas capacidades permitem que as concessionárias produzam vídeos de qualidade profissional de maneira eficiente, aprimorando suas ações de marketing sem a necessidade de habilidades técnicas extensivas.

O software de vídeo da HeyGen para concessionárias suporta gravação de vídeo móvel?

Sim, o software de vídeo da HeyGen para concessionárias suporta gravação de vídeo móvel, permitindo que as equipes de vendas capturem e editem vídeos em movimento. Essa flexibilidade garante que as concessionárias possam manter uma estratégia de marketing de vídeo dinâmica e responsiva.

Quais são os benefícios de usar o produto de tour em vídeo da HeyGen?

O produto de tour em vídeo da HeyGen oferece às concessionárias a capacidade de criar passeios virtuais imersivos e interativos. Com recursos como geração de voz em off e controles de marca, as concessionárias podem proporcionar uma experiência de marca consistente e profissional para seus clientes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo