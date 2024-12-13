Ferramenta de Legendagem Automática de Vídeo: Gere Legendas Rápido

Aproveite nosso recurso avançado de legendas/legendas para gerar instantaneamente transcrições editáveis, aumentando a busca online e o engajamento do público.

485/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo profissional envolvente de 1 minuto, projetado para empresas e equipes de marketing, destacando o poder de alcançar um público global. Através de visuais limpos e multiculturais e uma narrativa clara, este vídeo ilustra como adicionar legendas ao vídeo de forma integrada, utilizando Legendas/legendas para legendagem oculta e demonstrando o impacto global alcançável com os avatares de IA do HeyGen que podem transmitir mensagens em vários idiomas, realmente abraçando a tradução de legendas para máxima acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Este vídeo elegante e criativo de 90 segundos é voltado para profissionais de marketing e gerentes de marca, enfatizando o controle artístico disponível para a marcação de vídeos. Ele retrata vividamente como os usuários podem personalizar extensivamente as legendas para corresponder à identidade da sua marca, tornando cada vídeo distinto. O estilo visual deve mostrar diversos estilos de legendas, complementados por música de fundo animada, demonstrando poderosamente os recursos flexíveis de Legendas/legendas do HeyGen e as possibilidades criativas desbloqueadas por seus diversos Modelos & cenas para garantir a consistência da marca em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos direcionado a usuários técnicos e desenvolvedores de e-learning, simplificando o processo de integração de uma ferramenta de legendagem de vídeo em seu fluxo de trabalho. A narração calma e clara guia os espectadores através das etapas, focando na funcionalidade da transcrição editável e como as capacidades de áudio para texto abrem caminho para legendas precisas. Este vídeo usará gravação de tela extensivamente para mostrar os robustos recursos de Legendas/legendas do HeyGen, mostrando a facilidade de exportação de SRT e aproveitando o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para criar módulos de treinamento abrangentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Legendagem de Vídeo

Adicione legendas claras e envolventes aos seus vídeos sem esforço para aumentar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo em todas as plataformas.

1
Step 1
Carregue Seu Vídeo
Comece carregando seu arquivo de vídeo na plataforma. Nossa interface intuitiva suporta vários formatos, preparando seu conteúdo para legendagem sem complicações.
2
Step 2
Gere Legendas Automáticas
Aproveite nossa poderosa IA para transcrever automaticamente o áudio do seu vídeo em legendas precisas usando nosso recurso avançado de Legendas/legendas.
3
Step 3
Personalize Suas Legendas
Refine suas legendas editando o texto, ajustando os tempos e selecionando estilos. Personalize a aparência para combinar com sua marca com controles precisos de Branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo com legendas embutidas na resolução desejada. Seu conteúdo agora está pronto para ser compartilhado, graças ao redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Treinamento e a Retenção

.

Melhore o engajamento e a retenção do treinamento incorporando legendas claras e precisas e transcrições editáveis, garantindo que todos os participantes possam seguir e compreender facilmente o conteúdo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a adição de legendas aos vídeos?

O HeyGen utiliza IA avançada como um gerador automático de legendas, transcrevendo rapidamente seu áudio para texto e permitindo que você adicione legendas ao conteúdo de vídeo com facilidade. Este poderoso gerador de legendas de vídeo garante um fluxo de trabalho contínuo para criar conteúdo acessível.

Posso personalizar a aparência das legendas dos meus vídeos com o HeyGen?

Absolutamente. O editor de vídeo online do HeyGen permite que você personalize extensivamente as legendas, oferecendo vários estilos de fonte, tamanhos e cores. Você também pode incorporar legendas dinâmicas, incluindo animações de legendas e efeitos de brilho, para combinar com a fonte da sua marca e aumentar o engajamento do público.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para gerar legendas de vídeo precisas?

O HeyGen fornece um gerador automático de legendas preciso que lida efetivamente com múltiplos falantes, transcrevendo áudio para texto com alta precisão. Você pode acessar uma transcrição editável para ajustes finos e exportar sua legendagem oculta em formatos como SRT, garantindo compatibilidade técnica e qualidade profissional para todas as suas legendas de vídeo.

Além da geração automática, como as legendas do HeyGen podem melhorar o alcance do vídeo?

A ferramenta de legendagem de vídeo do HeyGen melhora o alcance do vídeo tornando seu conteúdo globalmente acessível a um público mais amplo. Ao fornecer legendas de vídeo claras e inclusivas, você pode aumentar o engajamento nas redes sociais e garantir que sua mensagem ressoe, independentemente do idioma ou capacidade auditiva.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo