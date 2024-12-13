Crie um vídeo introdutório de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas que são novos na criação de conteúdo, mostrando como eles podem facilmente produzir vídeos profissionais. O estilo visual deve ser limpo e direto, apresentando gravações de tela da interface do HeyGen, complementadas por música de fundo animada e uma narração profissional explicando os passos. Destaque a conveniência de usar os "Modelos e cenas" do HeyGen para começar rapidamente com um "editor de vídeo online", transformando a edição complexa em um processo simples e guiado.

Gerar Vídeo