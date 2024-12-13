Gerador de Vídeos com IA: Crie Tutoriais Envolventes Rápido

Transforme seu texto em histórias atraentes usando vídeos gerados por IA com o recurso de Texto para vídeo.

524/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo elegante de 45 segundos direcionado a designers gráficos e criadores de conteúdo, mostrando como vídeos gerados por IA podem explorar novos estilos de design. Empregue uma estética visual sofisticada e futurista com música eletrônica ambiente, apresentando um avatar de IA polido como apresentador para incorporar tecnologia de ponta. Este vídeo deve destacar os poderosos avatares de IA do HeyGen, demonstrando sua integração perfeita em projetos criativos profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial inspirador de 60 segundos para iniciantes e aspirantes a YouTubers, orientando-os no processo de criação de conteúdo único de forma fácil. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e encorajador, apresentando visuais claros e passo a passo acompanhados de uma trilha sonora otimista e uma voz de apoio. Enfatize a acessibilidade do HeyGen destacando seu recurso de Legendas, garantindo que todos os espectadores possam acompanhar e entender como criar vídeos de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo ocupados e equipes de marketing, ilustrando como modelos pré-fabricados podem gerar conteúdo de vídeo rapidamente. A apresentação visual deve ser moderna e eficiente, com música de fundo energética e uma narração concisa e informativa. Este vídeo demonstrará efetivamente os benefícios de economia de tempo dos Modelos e cenas do HeyGen, permitindo que os usuários produzam rapidamente modelos de vídeo polidos para várias campanhas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Tutoriais com o HeyGen

Gere rapidamente vídeos tutoriais profissionais usando a IA do HeyGen, do roteiro à exportação. Envolva seu público com conteúdo de alta qualidade.

1
Step 1
Selecione Sua Base de Vídeo
Comece selecionando um modelo pré-fabricado ou colando seu roteiro de tutorial diretamente no HeyGen. Nosso gerador de texto para vídeo com IA converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo, fornecendo uma base sólida para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Aprimore seu tutorial com visuais envolventes. Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo ou carregue sua própria mídia. Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding para um visual consistente.
3
Step 3
Aplique Áudio e Acessibilidade
Gere narrações com som natural a partir do seu roteiro com o recurso de geração de narração do HeyGen. Melhore ainda mais a clareza e a acessibilidade adicionando automaticamente legendas ao seu vídeo, garantindo que sua mensagem seja compreendida por todos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Antes de finalizar, revise seu vídeo tutorial usando a função de pré-visualização para garantir que tudo esteja perfeito. Ajuste a proporção conforme necessário para várias plataformas, depois exporte seu vídeo de alta qualidade no formato desejado, pronto para compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Vídeos de Treinamento e Integração

.

Aproveite tutoriais em vídeo com tecnologia de IA para aumentar o engajamento dos alunos e melhorar a retenção de conhecimento para programas de treinamento eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de vídeo único rapidamente?

HeyGen, um avançado gerador de vídeos com IA, capacita os usuários a criar histórias envolventes e conteúdo de vídeo único de forma eficiente. Aproveite modelos pré-fabricados e avatares de IA para produzir vídeos gerados por IA de alta qualidade sem necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Quais elementos criativos posso adicionar aos meus vídeos com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode aprimorar seus vídeos incorporando animações dinâmicas, transições suaves e música envolvente. Nossa plataforma também suporta a adição de diálogos e efeitos sonoros, permitindo que você crie visuais verdadeiramente cinematográficos e histórias envolventes.

O HeyGen pode produzir vídeos gerados por IA para plataformas de redes sociais?

Absolutamente! O HeyGen é um poderoso gerador de vídeos com IA que se destaca na criação de vídeos envolventes para redes sociais. Você pode utilizar nossas capacidades de geração de vídeos com avatares de IA e de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo profissional e compartilhável.

Como o HeyGen simplifica o processo de edição de vídeo?

O HeyGen simplifica a edição de vídeo com ferramentas intuitivas, incluindo uma linha do tempo multitrilha para controle preciso. Você pode facilmente personalizar modelos, adicionar gráficos e gerenciar vários elementos para criar vídeos polidos com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo