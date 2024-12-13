Vídeo Tutorial para Negócios: Domine o HeyGen para Crescimento

Desbloqueie a criação de vídeos sem esforço para o seu negócio, criando tutoriais profissionais com as ferramentas intuitivas e modelos personalizáveis do HeyGen.

573/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing e estrategistas de conteúdo que desejam elevar suas capacidades de "vídeos profissionais" e "edição de vídeo". Este vídeo deve apresentar uma estética moderna e elegante com gráficos nítidos e um avatar de IA confiante e articulado apresentando informações-chave, complementado por legendas claras na tela. Ilustre como os "Avatares de IA" do HeyGen podem transmitir mensagens convincentes e como "Legendas" garantem máxima acessibilidade para tópicos complexos de negócios.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo enérgico de 30 segundos para redes sociais, voltado para profissionais de marketing digital e gerentes de comunidade que desejam "fazer um vídeo para redes sociais" que chame a atenção instantaneamente. Empregue um estilo visual dinâmico com cortes rápidos, sobreposições de texto em negrito e uma trilha sonora animada e em tendência. Demonstre a eficiência de transformar texto simples em conteúdo de vídeo envolvente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, mostrando como "Redimensionamento de proporção e exportações" podem otimizar o resultado para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial informativo de 60 segundos "para negócios" voltado para treinadores corporativos e educadores de produtos que buscam simplificar conceitos complexos em "apresentações" envolventes. A apresentação visual deve ser limpa e didática, utilizando um layout claro com anotações na tela e uma narração calma e instrutiva. Foque em construir um vídeo de apresentação eficaz integrando visuais diversos da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen e melhorando a clareza com "Geração de narração" precisa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo Tutorial do Canva para Negócios

Produza vídeos tutoriais envolventes e profissionais para o seu negócio com recursos de edição fáceis de usar, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos pré-desenhados ou comece com uma tela em branco para estruturar seu vídeo tutorial de negócios de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Utilize ferramentas intuitivas para modificar texto, integrar elementos de marca e organizar visuais para uma comunicação clara e eficaz.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia e Narração
Incorpore mídia de estoque atraente ou seus próprios uploads, e gere narrações profissionais para articular sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Tutorial
Finalize seu vídeo com ajustes apropriados de proporção e exporte-o para compartilhamento sem interrupções nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Empresarial

.

Utilize a IA para criar vídeos de treinamento atraentes para empresas, garantindo maior engajamento e melhor retenção de habilidades essenciais como o uso do Canva.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos profissionais para o meu negócio?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de negócios de forma fácil usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Suas ferramentas intuitivas e modelos simplificam o processo, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade sem experiência extensa em edição de vídeo.

O HeyGen pode ajudar na personalização de modelos para o conteúdo de vídeo da minha marca?

Com certeza, o HeyGen oferece amplas opções para personalizar modelos de acordo com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e mídia de sua biblioteca para criar vídeos que são exclusivamente seus, perfeitos para Design de Mídias Sociais ou apresentações.

Quais recursos o HeyGen oferece para fazer vídeos tutoriais envolventes para negócios?

Para vídeos tutoriais para negócios, o HeyGen fornece recursos poderosos como avatares de IA e geração de narração a partir de roteiros, além de legendas geradas automaticamente. Isso torna simples a produção de vídeos de treinamento claros e eficazes que envolvem seu público.

O HeyGen é adequado para edição de vídeo e adaptação de conteúdo para várias plataformas?

O HeyGen serve como um criador de vídeos de negócios online abrangente, oferecendo capacidades robustas de edição de vídeo. Você pode facilmente ajustar proporções e exportar seu conteúdo, tornando simples fazer um vídeo para redes sociais ou outras plataformas com apresentação ideal.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo