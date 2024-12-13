Criador de Vídeos de Destaque de Candidatos: Atraia Talentos de Topo Rápido

Atraia talentos de topo e mostre a cultura da sua empresa com vídeos envolventes de destaque de funcionários, aproveitando a poderosa tecnologia de texto para vídeo.

Crie um vídeo de destaque de candidato de 30 segundos apresentando um novo membro da equipe, focando em suas experiências iniciais e por que ele se juntou. Este vídeo deve ser direcionado a potenciais candidatos interessados em nossa empresa, apresentando um estilo visual animado com cenas de fundo vibrantes do nosso escritório e um tom de áudio amigável e acolhedor. Utilize os "Templates & scenes" do HeyGen para configurar rapidamente a estrutura visual profissional e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento de 45 segundos destacando o crescimento profissional de um funcionário existente dentro da empresa, ressaltando sua trajetória e paixão pelo seu papel. Destinado a candidatos a emprego e profissionais do setor, o vídeo deve adotar um estilo visual inspirador com animações de texto dinâmicas e uma "Geração de narração" motivacional usando a IA do HeyGen. Isso criará vídeos de recrutamento atraentes que ilustram oportunidades de desenvolvimento de carreira.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de destaque de funcionário de 60 segundos onde um avatar de IA responde a perguntas frequentes de candidatos a emprego sobre a cultura da empresa e a rotina de trabalho. Destinado a candidatos no processo de entrevista, o vídeo precisa de um estilo visual claro e informativo com perguntas nítidas na tela e uma entrega de áudio autêntica, mas profissional. Aproveite os "Avatares de IA" do HeyGen para trazer uma face credível e acessível às perguntas comuns dos candidatos, tornando seu conteúdo mais envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de recrutamento de 30 segundos para redes sociais oferecendo um vislumbre de 'um dia na vida' de uma posição de nível inicial, projetado para atrair candidatos navegando por plataformas como Instagram ou TikTok. Este vídeo curto e impactante deve apresentar um estilo visual acelerado e atraente com cortes rápidos entre várias tarefas de trabalho e "Legendas" relevantes para transmitir informações-chave sem som. Garanta a apresentação ideal em dispositivos móveis usando o "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" do HeyGen para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Destaque de Candidatos

Crie facilmente vídeos de recrutamento profissionais e envolventes para mostrar sua equipe e atrair talentos de topo com nosso criador de vídeo de IA, simplificando todo o processo de edição de vídeo.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece com um Roteiro
Escolha entre diversos modelos de vídeo ou insira seu roteiro para gerar cenas iniciais para vídeos de recrutamento envolventes.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Enriqueça sua mensagem adicionando avatares de IA envolventes ou aproveitando as capacidades de texto para vídeo, dando vida aos seus vídeos de destaque de candidatos.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Garanta a consistência da marca em todo o conteúdo aplicando os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, e gere legendas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de destaque de candidato concluído em várias proporções de aspecto, otimizadas para suas campanhas de recrutamento e esforços de recrutamento em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Jornadas de Funcionários e Candidatos

.

Desenvolva vídeos inspiradores de destaque de funcionários e depoimentos de candidatos para humanizar sua marca e mostrar autenticamente a cultura da sua empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de recrutamento envolventes e profissionais?

O HeyGen atua como um motor criativo, transformando seus vídeos de recrutamento com facilidade. Utilizando capacidades de texto para vídeo e diversos avatares de IA, você pode rapidamente gerar vídeos envolventes e profissionais a partir de um simples roteiro, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis para mostrar a cultura da sua empresa.

O HeyGen pode personalizar vídeos de destaque de funcionários para diferentes plataformas?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos e redimensionamento de proporção de aspecto, permitindo que você adapte seus vídeos de destaque de funcionários para várias plataformas de recrutamento em redes sociais. Isso garante que seu conteúdo sempre pareça profissional e alinhado à marca, atraindo talentos de topo de forma eficaz.

Quais recursos de criador de vídeo de IA o HeyGen oferece para vídeos de destaque de candidatos?

O HeyGen, como um criador de vídeo de IA líder, oferece recursos avançados como avatares de IA realistas, narração precisa de IA e legendas automáticas para vídeos de destaque de candidatos envolventes. Suas ferramentas fáceis de usar se integram perfeitamente à sua biblioteca de mídia, simplificando o processo de edição de vídeo.

O HeyGen é uma ferramenta fácil de usar para gerar vídeos de campanhas de recrutamento?

Absolutamente. O HeyGen é projetado com ferramentas fáceis de usar, tornando incrivelmente simples criar vídeos para suas campanhas de recrutamento sem um processo complexo de edição de vídeo. Você pode gerar facilmente vídeos envolventes que atraem candidatos e melhoram sua marca empregadora.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo