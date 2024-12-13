Crie um vídeo de destaque de candidato de 30 segundos apresentando um novo membro da equipe, focando em suas experiências iniciais e por que ele se juntou. Este vídeo deve ser direcionado a potenciais candidatos interessados em nossa empresa, apresentando um estilo visual animado com cenas de fundo vibrantes do nosso escritório e um tom de áudio amigável e acolhedor. Utilize os "Templates & scenes" do HeyGen para configurar rapidamente a estrutura visual profissional e envolvente.

Gerar Vídeo