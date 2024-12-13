Criador de Vídeos de Experiência do Candidato: Eleve Sua Contratação

Humanize suas comunicações com candidatos e otimize seu processo de contratação usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para gerentes de contratação e equipes de RH, ilustrando como o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen ajuda dramaticamente a otimizar seu processo de contratação. O estilo visual deve ser dinâmico e positivo, utilizando modelos e cenas vibrantes para mostrar a rápida geração de conteúdo, complementado por uma trilha sonora animada e uma narração clara e concisa demonstrando a rapidez e facilidade de transformar roteiros em vídeos de recrutamento profissionais.
Produza um vídeo tutorial de 45 segundos direcionado a especialistas em aquisição de talentos e profissionais de RH, demonstrando o uso eficaz do recurso de Legendas/legendas da HeyGen para aumentar o engajamento dos candidatos em mensagens de vídeo pré-gravadas. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e acessível, apresentando texto claro na tela destacando informações-chave, complementado por visuais de apoio da biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo que suas mensagens sejam inclusivas e facilmente compreendidas por todos os candidatos.
Conceba um vídeo de apresentação de 2 minutos voltado para especialistas em marketing e branding de empregadores, destacando como o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen capacitam a criação de conteúdo versátil de branding de empregador. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e polido, apresentando transições dinâmicas entre diferentes proporções e exibindo elementos de branding personalizáveis de vários modelos e cenas, acompanhado por música de fundo energética e uma narração profissional explicando como adaptar o conteúdo para diversas plataformas sem esforço.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Experiência do Candidato

Eleve seu recrutamento com mensagens de vídeo envolventes. Humanize facilmente seu processo de contratação, melhore a comunicação com candidatos e aumente o engajamento.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Recrutamento
Elabore sua mensagem, depois use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar seu texto em vídeos de recrutamento envolventes que informam e atraem candidatos.
Step 2
Personalize Sua Identidade de Marca
Garanta que seus vídeos reflitam a cultura e a marca da sua empresa utilizando "Controles de branding (logotipo, cores)" para aplicar elementos de branding personalizáveis de forma integrada.
Step 3
Selecione Seu Apresentador de Vídeo
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" ou grave seu próprio vídeo para transmitir sua mensagem, tornando suas comunicações com candidatos pessoais e impactantes.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com "Legendas/legendas" para acessibilidade e exporte-o para fácil distribuição, aumentando significativamente o engajamento dos candidatos ao longo do processo de contratação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Inspiradores

Crie mensagens de boas-vindas personalizadas e mostre a cultura da empresa para engajar e entusiasmar os candidatos ao longo de sua jornada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento com IA?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de criador de vídeos com IA para transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente, apresentando avatares de IA realistas e narrações. Isso capacita os profissionais de RH a gerar rapidamente vídeos de recrutamento de alta qualidade, otimizando o processo de contratação com capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

A HeyGen pode integrar-se com sistemas de RH existentes para melhorar a comunicação com candidatos?

Sim, a HeyGen é projetada para suportar integração ATS perfeita com vários sistemas de rastreamento de candidatos, permitindo mensagens de vídeo automatizadas e personalizadas ao longo da jornada do candidato. Isso ajuda a humanizar suas comunicações com candidatos e otimizar o processo de contratação como um todo.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos de branding de empregador consistentes?

A HeyGen oferece extensos controles de branding personalizáveis, permitindo que os usuários incorporem o logotipo da empresa, cores e elementos visuais específicos em seus vídeos de recrutamento. Utilizar nossos Modelos e cenas garante que cada vídeo reforce de forma eficaz sua marca de empregador única e cultura da empresa.

A HeyGen fornece ferramentas para analisar a eficácia do conteúdo de vídeo de recrutamento?

Sim, a HeyGen inclui um painel de análise de vídeo abrangente que rastreia métricas-chave para seus vídeos de recrutamento. Isso permite que os profissionais de RH obtenham insights valiosos impulsionados por IA sobre o engajamento dos candidatos e tomem decisões baseadas em dados para otimizar seus esforços de contratação.

