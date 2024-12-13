Criador de Vídeos de Experiência do Candidato: Eleve Sua Contratação
Humanize suas comunicações com candidatos e otimize seu processo de contratação usando avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para gerentes de contratação e equipes de RH, ilustrando como o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen ajuda dramaticamente a otimizar seu processo de contratação. O estilo visual deve ser dinâmico e positivo, utilizando modelos e cenas vibrantes para mostrar a rápida geração de conteúdo, complementado por uma trilha sonora animada e uma narração clara e concisa demonstrando a rapidez e facilidade de transformar roteiros em vídeos de recrutamento profissionais.
Produza um vídeo tutorial de 45 segundos direcionado a especialistas em aquisição de talentos e profissionais de RH, demonstrando o uso eficaz do recurso de Legendas/legendas da HeyGen para aumentar o engajamento dos candidatos em mensagens de vídeo pré-gravadas. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e acessível, apresentando texto claro na tela destacando informações-chave, complementado por visuais de apoio da biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo que suas mensagens sejam inclusivas e facilmente compreendidas por todos os candidatos.
Conceba um vídeo de apresentação de 2 minutos voltado para especialistas em marketing e branding de empregadores, destacando como o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen capacitam a criação de conteúdo versátil de branding de empregador. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e polido, apresentando transições dinâmicas entre diferentes proporções e exibindo elementos de branding personalizáveis de vários modelos e cenas, acompanhado por música de fundo energética e uma narração profissional explicando como adaptar o conteúdo para diversas plataformas sem esforço.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Vídeos Envolventes para Redes Sociais para Recrutamento.
Crie rapidamente conteúdo de vídeo atraente para redes sociais para mostrar o branding de empregador e atrair talentos diversos de forma eficaz.
Crie Anúncios de Recrutamento de Alto Desempenho com IA.
Produza anúncios de vídeo impactantes para postagens de emprego e campanhas de recrutamento, aumentando o alcance e as candidaturas dos candidatos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento com IA?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de criador de vídeos com IA para transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente, apresentando avatares de IA realistas e narrações. Isso capacita os profissionais de RH a gerar rapidamente vídeos de recrutamento de alta qualidade, otimizando o processo de contratação com capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
A HeyGen pode integrar-se com sistemas de RH existentes para melhorar a comunicação com candidatos?
Sim, a HeyGen é projetada para suportar integração ATS perfeita com vários sistemas de rastreamento de candidatos, permitindo mensagens de vídeo automatizadas e personalizadas ao longo da jornada do candidato. Isso ajuda a humanizar suas comunicações com candidatos e otimizar o processo de contratação como um todo.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos de branding de empregador consistentes?
A HeyGen oferece extensos controles de branding personalizáveis, permitindo que os usuários incorporem o logotipo da empresa, cores e elementos visuais específicos em seus vídeos de recrutamento. Utilizar nossos Modelos e cenas garante que cada vídeo reforce de forma eficaz sua marca de empregador única e cultura da empresa.
A HeyGen fornece ferramentas para analisar a eficácia do conteúdo de vídeo de recrutamento?
Sim, a HeyGen inclui um painel de análise de vídeo abrangente que rastreia métricas-chave para seus vídeos de recrutamento. Isso permite que os profissionais de RH obtenham insights valiosos impulsionados por IA sobre o engajamento dos candidatos e tomem decisões baseadas em dados para otimizar seus esforços de contratação.