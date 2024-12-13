Criador de Vídeos de Atualização do Campus: Crie Notícias Escolares Envolventes Rapidamente

Produza vídeos educacionais e promocionais envolventes para eventos no campus rapidamente usando ferramentas com tecnologia AI e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Direcionado a futuros alunos e seus pais, crie um vídeo promocional de 45 segundos que destaque histórias envolventes de estudantes e o apelo distinto da universidade. Este vídeo inspirador deve manter um estilo visual e de áudio profissional, e pode usar efetivamente os "Avatares de AI" do HeyGen para personalizar sua mensagem poderosa para recrutamento de estudantes.
Prompt de Exemplo 2
Informe toda a comunidade universitária e a imprensa local sobre uma nova iniciativa acadêmica com um vídeo de atualização de 60 segundos. Apresente as informações de forma clara e amigável, com explicações concisas e visuais de apoio da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen. Para garantir máxima acessibilidade e engajamento, gere "Legendas" para um alcance mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo emocionante de 30 segundos celebrando histórias de ex-alunos, projetado para alunos atuais, doadores e a ampla rede de ex-alunos. O estilo visual autêntico, baseado em depoimentos, complementado por música de fundo suave, ressoará fortemente. Aproveite o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para adaptar facilmente este vídeo universitário para vários canais de redes sociais, reforçando a marca da universidade.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização do Campus

Crie facilmente vídeos envolventes de atualização do campus com ferramentas com tecnologia AI, perfeitos para histórias de estudantes, eventos no campus e anúncios importantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando sua mensagem. Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar suas atualizações escritas sobre notícias ou eventos do campus em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Agente AI
Selecione um "Avatar de AI" para ser o apresentador da sua atualização do campus, trazendo sua mensagem à vida de forma profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Aplique "Controles de Branding" ao seu vídeo, integrando o logotipo e as cores da sua universidade para uma identidade visual consistente em todas as comunicações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Uma vez que sua atualização esteja completa, utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seu vídeo para várias plataformas como redes sociais ou o site do campus, e então compartilhe com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Promocionais do Campus

Desenhe vídeos promocionais eficazes com AI para anunciar eventos no campus, novas iniciativas ou campanhas de recrutamento de forma rápida e eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os vídeos promocionais da nossa universidade e os esforços de recrutamento de estudantes?

O HeyGen capacita universidades a criar vídeos promocionais atraentes e impulsionar o recrutamento de estudantes através de ferramentas com tecnologia AI. Utilize nossos modelos, avatares de AI e geração de narração para produzir vídeos universitários de alta qualidade que capturam a atenção e compartilham efetivamente seus eventos no campus e histórias de estudantes.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos para atualizações do campus?

O HeyGen atua como um motor criativo, simplificando a criação de vídeos para todas as suas atualizações do campus. Transforme facilmente roteiros em conteúdo envolvente usando texto-para-vídeo, adicione sobreposições de texto dinâmicas e aproveite uma vasta biblioteca de músicas para manter sua comunidade informada e conectada com facilidade.

O HeyGen pode ajudar a manter a marca da nossa universidade em vários vídeos educacionais?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre consistentemente o logotipo, as cores e outros elementos visuais da sua universidade em todos os vídeos educacionais. Isso garante uma aparência coesa e profissional para cada peça de conteúdo de vídeo que você produz, desde a integração de estudantes até histórias de ex-alunos.

Além dos métodos tradicionais, como o HeyGen pode criar conteúdo envolvente para histórias de estudantes e eventos no campus?

O HeyGen transforma ideias brutas em conteúdo cativante para histórias de estudantes e eventos no campus com geração de vídeo AI. Aproveite avatares de AI e diversas proporções para compartilhar narrativas autênticas e destacar a vivacidade da vida no campus em plataformas de redes sociais, garantindo que sua mensagem ressoe amplamente.

