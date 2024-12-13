Gerador de Vídeos de Atualizações do Campus: Otimize Suas Comunicações

Produza rapidamente vídeos dinâmicos de tours pelo campus e depoimentos de estudantes usando avatares de IA para cativar seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo convidativo de 45 segundos direcionado a futuros estudantes e suas famílias, destacando um novo departamento acadêmico ou pesquisa inovadora. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e inspirador, com gráficos limpos e uma trilha sonora sofisticada. Aproveite a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar informações detalhadas em uma apresentação polida do "criador de vídeos universitários".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos com depoimentos de estudantes, projetado para atrair estudantes do ensino médio em busca de uma experiência universitária com a qual possam se identificar. A estética deve ser autêntica e acolhedora, usando iluminação natural e vozes genuínas de estudantes, complementadas por uma trilha sonora suave e encorajadora. Incorpore as "Legendas/captions" da HeyGen para garantir acessibilidade e aumentar o engajamento para este resultado do "gerador de vídeos por IA".
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para uma iniciativa de bem-estar em todo o campus, voltado para toda a comunidade do campus e residentes locais. A apresentação visual e de áudio deve ser animada e moderna, com cortes rápidos, música inspiradora e mensagens claras e concisas. Otimize o resultado para várias plataformas usando o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, tornando-o uma ferramenta eficaz para qualquer campanha de "Gerador de Vídeos Acadêmicos".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualizações do Campus

Transforme rapidamente texto em atualizações de vídeo envolventes para sua comunidade universitária. Compartilhe facilmente notícias, eventos e anúncios do campus com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Transforme suas notícias ou anúncios do campus em um roteiro de vídeo atraente. Aproveite o poder de um gerador de texto para vídeo para dar vida às suas palavras instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua universidade. Você também pode fazer upload de sua própria mídia ou utilizar modelos de vídeo pré-construídos para uma experiência visual envolvente.
3
Step 3
Personalize Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo com Personalização de Marca, incluindo o logotipo e as cores da sua universidade. Adicione elementos dinâmicos e legendas geradas automaticamente para garantir acessibilidade e impacto.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo de atualizações do campus. Utilize recursos como Redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu conteúdo para várias plataformas, tornando o compartilhamento rápido e eficiente em todos os canais da sua universidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento e a Orientação no Campus

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento para funcionários e estudantes com vídeos de treinamento interativos e materiais de orientação alimentados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode impulsionar o conteúdo criativo de vídeo para universidades?

A HeyGen capacita instituições acadêmicas a desenvolver conteúdo visualmente impressionante usando uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA realistas. Nossa plataforma permite uma forte Personalização de Marca, garantindo que todos os vídeos estejam alinhados com a estética da sua universidade.

Quais vantagens a HeyGen oferece como gerador de vídeos por IA para educação?

A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos por IA que otimiza a criação de conteúdo para necessidades acadêmicas, transformando roteiros em vídeos profissionais com diversas vozes de IA. Essa eficiência permite que as universidades produzam rapidamente vídeos de atualizações do campus e materiais de cursos online de alta qualidade.

A HeyGen suporta a criação de vídeos dinâmicos de tours pelo campus ou depoimentos de estudantes?

Com certeza, a HeyGen é perfeita para gerar tours dinâmicos pelo campus e depoimentos autênticos de estudantes com facilidade. Utilize nossas ferramentas intuitivas de edição de vídeo e biblioteca de mídia para incorporar visuais e narrativas envolventes.

Como a HeyGen facilita a geração de vídeos acadêmicos a partir de texto de forma eficiente?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos acadêmicos permitindo que você transforme texto em vídeo facilmente com geração avançada de voz por IA e legendas automáticas. Este recurso é ideal para produzir conteúdo envolvente de criador de vídeos universitários, desde palestras até materiais promocionais.

